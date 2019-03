Isac Lundeström fick hjälpas av isen efter tacklingen. Foto: Bildbyrån

Isac Lundeström flög in med huvudet före i sargen och blev liggande på isen. Alexander Karlsson, som delade ut tacklingen, fick matchstraff. Lundeström fick hjälpas av isen av lagkamrater.

Det var i den första perioden av kvällens match mellan Linköping och Luleå som Isac Lundeström fick en tackling i ryggen och flög in i sargen med huvudet före. Efter incidenten fick Lundeström hjälpas av isen av lagkamrater.

– Isac har ryggen mot spelaren, så jag tycker spelaren borde avväga lite bättre, sa Luleås lagkapten Erik Gustafsson till C More i pausvilan.

Matchen pågår.