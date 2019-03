Joel Lassinantti i Luleås mål. Foto: Bildbyrån/Peter Holgersson

Här kommer en icke-skräll. Tidigare idag utsågs februari månads spelare i SHL och föga förvånande blev det Luleås Joel Lassinantti som kammade hem segern.

Det är knappt så att superlativerna räcker till när Joel Lassinanttis senaste månad ska beskrivas. Han vann samtliga av de åtta matcher han spelade i februari och släppte endast in sju mål på dessa.

I juryn sitter bland annat C Mores expert Sanny Lindström som säger följande på SHL:s hemsida.

— Joel Lassinantti gör sin bästa säsong i karriären och då i synnerhet under den gångna månaden. På de åtta matcher som Lassinantti spelade under februari släppte han in sju mål på åtta matcher med en räddningsprocent på 96,35. Det är sanslösa siffror och klass rakt igenom. Jag kan inte minnas senast jag såg en sådan dominant målvaktsinsats i grundserien av SHL.

Även Frölundas Ryan Lasch och Växjös Brendan Shinnimin var nominerade. Men de fick alltså se sig slagna av Luleå-keepern.