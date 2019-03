Det är bråda tider för HV71:s assisterande tränare Nicklas Rahm. Utöver slutspurten av SHL har han även ett stort intresse för Melodifestivalen. Han tippar att Hanna Ferm & Liamoo tar hem det. Foto: Bildbyrån och Wikipedia

För tredje säsongen står Nicklas Rahm i moderklubben HV71:s bås där han har ansvaret för backarna. Fokuset just nu hockeymässigt är att vinna matcher för att skaffa sig fördelar i kommande slutspel. Men det finns en annan sak som också upptar mycket av hans tankar just nu.

— Jag brukar ha ett rätt per år ska du veta. Så det här är ingen sanning, säger han och skrattar när han ombeds tippa kvällens final av melodifestivalen.

Nicklas Rahm har HV71 som moderklubb och har gjort fem SHL-säsonger för dem som spelare. Karriären fortsatte sedan i bland annat Rögle, Frölunda och spel i utlandet innan han 2011 avslutade karriären med att plocka upp Växjö i SHL.

BLEV TRÄNARE DIREKT

Direkt efter att skridskorna åkte upp på hyllan inledde han en tränarbana. Först som fys-tränare i Växjö. Sedan en kombinerad tjänst som fys-tränare och assisterande coach i klubben innan han kom tillbaka till moderklubben HV71 2015. Han har vid flera tillfällen hyllats för sin förmåga att utveckla lagets backar, en lagdel han är ansvarig för.

Både Andreas Borgman och Lawrence Pilut är goda exempel på försvarsspelare som tagit stora kliv under Nicklas Rahms vakande öga och sinne för detaljer. Men hur tycker Rahm själv att han utvecklats som ledare under sina år i SHL-båsen?

— Jag ser spelet på ett annat sätt och jag var kanske mer ”på” i början. Framförallt i coachningen i båset så var jag nog mer uppeldad. Jag har lärt mig att det är bättre att andas en och två gånger innan jag eventuellt får ett litet spel så att säga, säger han och fortsätter:

— Sen är jag en relations-orienterad coach och det utvecklar man ju hela tiden genom att ha en bra relation med spelarna, framförallt backarna.

EN KONST ATT VÄRDERA

Nicklas Rahm uppfattas utifrån som en rak coach som inte ryggar för att ta tuffa beslut. Han känner igen sig i beskrivningen, men berättar att det är en konst att värdera när de tuffa besluten ska tas ibland.

— Det är alltid en utmaning varje gång man ska ta tuffa beslut, att man vågar hålla dialogen vid liv med dem utan att man backar undan och hoppas att det löser sig.

— Det är olika situationer och det är åtta backar som har olika personligheter. Hur ska jag tackla olika individer? Det är lite intressant, för jag kan inte vara likadan mot alla. Det går inte, en del behöver höra att ”Nu får du komma igen lite” och någon annan kanske behöver en klapp på axeln, ”Det där gjorde du bra”. Det är hela tiden en avvägning. Det är nog i båset jag kan vara lite lugnare och känna av stämningen, är alla påkopplade så behöver inte jag vara så påkopplad. Är vi inte påkopplade så kanske jag måste elda igång dem.

MELLON PIGGAR UPP I MÖRKRET

Vi befinner oss mitt i brinnande slutspurt av SHL och HV71, som har haft en berg-och-dal-likande säsong kämpar just nu för att ta sig direkt till kvartsfinal med tre omgångar kvar. Nicklas Rahm säger att det är mycket hockey i skallen just nu. Men han har också en annan grej att lägga fokus på för stunden: Melodifestivalen.

— Jag har sett två delfinaler och andra chansen tre gånger på SVT Play, säger han och skrattar innan han fortsätter:

— Jag har lyssnat på Spotify också och har väl hyfsad koll nu. Det har inte varit lika mycket fokus i år på det. Men när du skickade sms så var jag ju tvungen att sätta mig in i det.

Hur kommer det sig att du har fastnat för Mello just?

— Jag har hållit på med det ett tag. Vi gick mycket på Mello några stycken i Scandinavium framför allt och kollade på lite delfinaler.

— Jag tycker det är en tråkig tid generellt av året. Så de här sex veckorna lyfter upp lite och när man kommer ut på andra sidan finalen så är det slutspel och ljusare ute. Så jag tycker att det är rätt roligt att hänga med vid den tiden när det är lite mörkt ute.

— Sen tycker jag att det är en bra show också.

Hur ser det ut överlag, ligger musiken dig varmt om hjärtat?

— Jag lyssnar på musik, men mer som gemene man gör. Mer på Spotify och så. Jag lyssnar på en del country, men jag är ingen musikfantast på det sättet. Jag lyssnar på det för att koppla av och få en bra känsla. Jag lyssnar på lite Plura och Tomas Andersson Wij. Det är väl det som rullar mest just nu.

TYCKER TÄVLINGEN BLIVIT BÄTTRE

Melodifestivalen berör och den debatteras ständigt vid den här tiden på året. Nicklas Rahm berättar att han tycker tävlingen blivit bättre jämfört med förr.

— Nu är det bättre med delfinaler. Det byggs upp lite mer mot en final.

Av någon underlig anledning är det många som hävdar att de inte tittar på Mellon. Ändå har tävlingen många TV-tittare och är att betrakta som en institution i det svenska medvetandet.

— Folk generellt menar ju att de inte är några Mello-fantaster. Då går jag mot strömmen lite. Det är lite kul, samtidigt som jag vet att det är 3,5 miljoner som tittar. Så någon måste ju kolla på det. Alla säger att de inte kollar, men några av dem måste ju kolla?

— ”Jag vet ingenting”, säger de. ”Men du, den låten var bra”, skämtar Nicklas Rahm.

Snackar ni Mello i laget?

— Vi har ju några killar som är nerifrån Tingsryds- och Växjö-hållet. Malou Prytz är ju från Ryd tror jag, eller i närheten där. Så de är lite patriotiska med henne naturligtvis.

— Det finns alltid något att prata om, det är alltid någon som snappar upp någon låt. Det är kul att ha något annat än hockey att prata om, för det gör vi ju väldigt mycket ändå.

Kommer du hinna hem imorgon (läs idag) för att titta?

— Nej, det gör jag inte. Och det är ju sekundärt i sammanhanget. Det är fullt fokus på hockeyn, men samtidigt så måste man någonstans hitta något annat att tänka på ibland. Då kan detta vara en rolig grej.

TRYCKER PÅ ATT LEVA I NUET

HV71 möter Frölunda på bortaplan under lördagseftermiddagen. Ett lag som de även mötte igår i Jönköping och slog med 6-1. Intervjun med Nicklas Rahm gjordes före den matchen ska noteras. Inför den hade HV71 en något tveksam form med en rad förluster i bagaget.

— Vi trycker framförallt på att vi ska vara ”här och nu”. Det är klassiskt, bryta ner det till en match i taget. Vi stannar i nuet för vi kan inte påverka något annat än vår egen prestation och vad vi själva beslutar oss för att göra, berättar Nicklas Rahm om hur man tänker inför de sista omgångarna.

Köper laget det? Det är ju lätt att säga, men märker du att det har fastnat?

— Det är det vi försöker pränta in och vad man gör för att stanna i nuet. Det är alltid lätt att sväva iväg och läsa artiklar, kolla på tabeller och kolla på vilka som har vilka kvar i olika matcher. Men vi kan bara påverka vår egen prestation.

HV71 ligger just nu på en av platserna som ger åttondelsfinal. Men målet är kvartsfinal och ett lyckat slutspel. Nicklas Rahm har en positiv känsla inför slutspurten av säsongen.

— Det har jag. Jag tycker vi spelar bra hockey och vi har förlorat med uddamålet nu nästintill varje match vi har förlorat.

Den underliggande statistiken talar för HV.

— Så är det. Vi behöver bli effektivare framåt, men samtidigt hålla kvar noggrannheten bakåt, säger han och det ska återigen betonas att intervjun gjordes inför fredagens match mot Frölunda.

Hur slutar finalen i Mellon då?

— Min personliga favorit är Hanna Ferm & Liamoo, jag tycker den är riktigt bra och den tilltalar mig. Det är ett bra nummer på scenen också, och det gillar jag. Det är min personliga favorit till att vinna. Sen tror jag John Lundvik, Mohombi. Jon Henrik Fjällgren med norrsken kommer fyra, Wiktoria kommer femma och Anna Bergendahl sexa, slår Nicklas Rahm fast, men skyndar sig att skrattande tillägga:

LYSSNA PÅ NICKLAS RAHMS FAVORIT: