Gary Nunn stod för tre mål i den första finalmatchen mot Oskarshamn. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

AIK fick en riktig drömstart på den hockeyallsvenska finalen mot Oskarshamn. Efter en mållös förstaperiod gick AIK ifrån till en 5–0-ledning i den andra perioden efter ett hattrick från kanadensaren Garry Nunn.

– Jag ville bara producera och få igång fansen, sade Nunn till C More efter 5–1-segern.

Efter att ha vunnit Hockeyallsvenskans grundserie fick AIK inleda den hockeyallsvenska finalen på hemmais under måndagskvällen. Stockholmarna fick också precis den start de ville på matchserien, då man kunde besegra Oskarshamn med 5–1. Stor segerorganisatör för hemmalaget var kanadensaren Garry Nunn som stod för ett hattrick i den andra perioden.

– Jag ville bara producera och få igång fansen. När de kommer igång är det mycket enklare för oss att köra på hela kvällen. Vi gör en bra match ikväll, men vi vet att detta bara är en match och att vi måste komma till jobbet imorgon också, sade Nunn till C More efter matchen.

KANADENSAREN FORTSATT STEKHET

29-åringens mål innebar 1–0, 2–0 samt 4–0 och målen kom inom loppet av drygt 14 och en halv minut.

– Det är enkelt att tagga till sådana här matcher, alla är exalterade och det är de här matcherna vi spelat för under hela säsongen. Jag jobbar bara så hårt jag kan och just nu trillar puckarna in, sade Nunn till C More i den andra periodpausen.

De tre målen innebär att Nunn nu stått för 15 poäng på de senaste nio matcherna.

Oskarshamn fick in en reduceringspuck genom tidigare AIK-spelaren Joakim Thelin i den tredje perioden, men smålänningarna kunde aldrig riktigt hota AIK.

Matchserien vänder nu till Småland och Oskarshamn, där den andra matchen i finalserien spelas på onsdag.

AIK – Oskarshamn 5–1 (0–0, 5–0, 0–1)

AIK: Gary Nunn (3), Sam Marklund, Éric Castonguay

Oskarshamn: Joakim Thelin

AIK leder matchserien med 1–0 i matcher.