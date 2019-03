Foto: Bildbyrån

Oskarshamn kvitterade matchserien mot AIK. De vann med 3-1 sedan Nicklas Heinerö avgjort i slutminuterna. I matchen fanns flera omdiskuterade domslut. Däribland ett matchstraff på stjärnan Fredric Weigel.

AIK fick ett mål godkänt efter videogranskning, medan Oskarshamn fick ett bortdömt. Det allra mest kontroversiella domslutet i den andra finalmatchen var dock matchstraffet för AIK:s stjärna Fredric Weigel i den andra perioden. Weigel kastades ut från matchen efter att ha fått 5+20 för boarding. Ett domslut som ifrågasattes ganska kraftigt. Vid det läget ledde AIK med 1-0.

Det efterföljande PP-spelet var dock uselt från Oskarshamn, som inte ens fick iväg ett skott på mål. Men i slutperioden var det ändå inget snack om saken. Oskarshamn var det bättre laget.

”FÖRSÖKER VARA KYLIG”

Joakim Hillding satte 1-1 och sen var det Nicklas Heinerö-show. Via ett läckert solomål avgjorde han med drygt tre minuter kvar. Oskarshamn vann alltså trots att de fick ett bortdömt mål för spark. Ett beslut som upprörde tränaren Håkan Åhlund i båset.

– Vi gör en jävligt bra tredjeperiod, vår lina är på hugget. Vi vinner en bra tek och sen blir jag ganska fri framför kassen. Jag försöker vara kylig och lägga in den, säger den tidigare AIK-spelaren Nicklas Heinerö till C More.

I tom kasse kom sedan 3-1 från rutinerade Joakim Hillding. Därmed var matchen definitivt avgjord, och AIK misslyckades att spela sig fram till en matchboll redan nu. Den hockeyallsvenska finalen lever alltjämt i allra högsta grad.