Han har varit en av Djurgårdens bästa spelare i J20-laget. Nu lämnar Felix Carenfelt Sverige för att gå på college.

Simon Lööf, John Gustafsson, Alfred Larsson, Ludvig Larsson och Hampus Gustafsson är svenskarna som gått på Merrimack College. Sedan tidigare stod det klart att Filip Forsmark är klar för skolan till nästa säsong. Nu får han sällskap av en svensk.

Djurgårdens forward Felix Carenfelt lämnar nämligen svensk hockey för att testa på collegespel till kommande säsong. 19-åringen kommer från en stark säsong i SuperElit, med 17 mål och totalt 38 poäng på 39 matcher som resultat. Bara superlöftet Alexander Holtz har gjort fler poäng för laget.

Djurgården har dock flera starka kullar i sina juniorlag, och därför har Carenfelt fått vänta på SHL-chansen. Till hösten tar han alltså chansen i USA i stället.

Merrimack picks up a commitment from ‘00 Swedish forward Felix Carenfelt. Highly skilled forward is one of the top scoring 2000’s in the J20 Superelit. He’ll arrive this coming fall (2019).

