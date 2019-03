Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

I den oerhört tajta streckstriden hade Brynäs en möjlighet att förlänga säsongen. Men de klarade inte att övermanna Frölunda och missar nu åttondelsfinal/play in för första gången sedan 2008.

– Vi förtjänar inte den där tiondeplatsen, säger en besviken Jacob Blomqvist efter att säsongen tagit slut i Scandinavium.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Huvudet hänger tungt från Jacob Blomqvists axlar när han kommer ut från bortalagets omklädningsrum i Scandinavium. Stämningen i korridorerna är lågmäld och besvikelsen ligger som mörka moln i luften. Brynäs säsong är över.

Lagkaptenen är kortfattad när han sätter ord på känslorna i bröstet.

– Åt helvete. Enorm besvikelse.

Brynäs hade ledningen under sista delen av första perioden och en bra bit in i andra, men sedan kvitterade Frölunda och därefter rann det iväg för serietrean. Gävlelaget hade visserligen inte allt i egna händer inför matchen. Även om de var beroende av resultatet i Örebros möte med Malmö, så var de tvungna att åtminstone ta en poäng i grundseriens sista match. Och med facit på hand hade det räckt för att ta sig över det envisa strecket.

– Men det är inte idag vi förlorar utan det är en svag säsong som har gjort att vi har behövt kriga ända in i sista matchen, säger den 32-årige forwarden.

Han säger att laget haft ödet i sina egna händer under en längre tid, men att de lyckats spela bort den.

– Och så tog vi inte chansen ikväll heller.

”FINNS INTE SÅ MYCKET ATT SÄGA”

Senast Brynäs missade åttondelsfinal/play in var säsongen 2007/08. Och för tränare Magnus Sundquist känns det tomt att det inte blir några fler matcher i vår.

– Vi gick ut från början och sade att vi verkligen skulle vinna ikväll. Det är tufft, speciellt när det hade räckt med bara en poäng, säger huvudtränaren.

Han ser tillbaka på säsongen, och reflekterar kort kring vad som orsakar den svaga period av förluster de haft under senare delen av grundserien.

– Det händer ju saker, det är skador och avstängningar. Det hör till ishockeyn, så är det. Men för oss kom det slag i slag, och på ledande spelare. Det gjorde att vi blev ganska tunna, fick flytta upp folk i hierarkin och spela många spelare på platser de inte är vana vid. Där tror jag att många poäng försvann bort, säger Sundquist.

– Sedan när vi fick tillbaka viktiga och ledande spelare så ser vi de sista fyra-fem matcherna, och även ikväll, att vi är tillbaka där vi ska vara igen. Att vi förlorar med 5-2 mot Frölunda, det kan man göra. Men för oss träffade det ganska hårt när fyra-fem ledande spelare försvann. Även om de andra jobbade hårt så lyste det igenom i vårt spel.

Jacob Blomqvist tror att det är olika saker som gjort att kvaliteten brustit under säsongen, men framför allt trycker han på att Brynäs inte varit tillräckligt jämna eller konsekventa.

– Sett över hela säsongen har vi inte varit tillräckligt bra. Vi förtjänar inte den där tionde platsen, säger lagkaptenen.

Vad säger du till laget när ni samlas nästa gång efter ikväll?

– Jag vet inte. Det finns inte så mycket att säga. Säsongen är över.

Matchen mellan Frölunda och Brynäs slutade 5-2 efter mål av Joel Lundqvist (2), Nicklas Danielsson, Ryan Gunderson, Chay Genoway, Simon Hjalmarsson och Jonathan Sigalet.

Frölunda ställs mot Malmö i kvartsfinalen med start den 23 mars i Scandinavium.