I går var Tommy Jonsson tränare för Linköping. I dag blev han arbetslös. Han berättar nu om uppbrottet från klubben som han har lett i mindre än ett år.

– För några månader sedan var jag en hyllad tränare. Nu är jag plötsligt en tränare som inte duger till, säger Jonsson till Corren.

Tidigare under fredagen kom besked som de flesta kände på sig skulle komma. Tommy Jonsson fick sparken från Linköping efter att klubben missat slutspel och bara mäktat med en tolfte plats i tabellen. Faktum är att laget bara var sju poäng från att tvingas kvala sig kvar i SHL.

Jonsson tog över efter Dan Tangnes men fick alltså sparken efter mindre än ett år i klubben. Nu berättar han om sina känslor sparkningen.

– Just nu känner jag mest tomhet och en väldigt stor besvikelse. Det är tungt och ledsamt. Även om jag hörde lite snack i kulisserna efter matchen och anade att inte klubben stod bakom mig satt jag i bussen från Jönköping och funderade över vad jag och vi kunde göra bättre till nästa säsong. Men tyvärr hade inte klubben tålamod att låta mig fortsätta, säger 48-åringen till Corren.

Jonsson fortsätter berätta att han kände sig revanschsugen efter fiaskot och att han inte hade några planer på att hoppa av, istället hade han alla planer på att fortsätta som LHC-tränare. 48-åringen tycker däremot inte att han har fått några signaler från varken spelare eller ledare att man skulle vara missnöjda med hans ledning.

– Samtidigt vet jag om förutsättningarna och hur branschen fungerar. Resultaten är inte godkända. Självklart är det ett misslyckande att vi missade slutspel, det tycker jag också, och anser klubben att det i första hand är mitt fel och att det är jag som är problemet så måste man göra något. Det förstår jag.

När SHL inledde så var Linköping ett topplag. Laget radade upp segrar och gick utan poäng från en match först i den åttonde omgången. Den 30 oktober, med 13 spelade matcher, ledde Linköping hela SHL. Innan årsskiftet låg klubben fyra i tabellen och hade 49 inspelade poäng.

2019 har däremot varit ett tungt år för ”Cluben”. Laget lyckades bara samla in 18 poäng på de 23 avslutande matcherna. Det är näst sämst i SHL, bara Timrå spelade in färre poäng under 2019. Tommy Jonsson summerar sin egen situation under säsongen.

– För några månader sedan var jag en hyllad tränare. Nu är jag plötsligt en tränare som inte duger till, säger han.

– Klart att jag har en del i det. Det är jag som har varit ansvarig och jag behöver rannsaka mig själv. Samtidigt ska man veta att vi av de flesta var tippade som nia–tia i höstas. Jag skyller inte på alla skador, men det förstår alla att det har påverkat resultaten. Vi fick slita ont i vintras och det satte sina spår. Spelarna har krigat som fasen.

Tommy Jonsson vet inte vad som händer nu. Han hade ett år kvar på sitt kontrakt med Linköping men får nu alltså lämna i förväg. Han kom från ett jobb som utvecklingschef på Svenska Ishockeyförbundet och innan det var han tränare för Björklöven och Brynäs.

På frågan om han kommer att stå i ett bås igen till hösten svarar Jonsson att han inte vet. Det är något som han får tänka på längre fram.

– Jag känner absolut ingen bitterhet mot hockeyn, men det får växa fram. Det är mycket tankar som snurrar i huvudet, så jag måste få smälta det här först. Jag inser att man kanske inte är den hetaste på marknaden, säger Tommy Jonsson i en lång intervju till Corren.