Simon Önerud (i mitten) blev stor hjälte för HV71 i den första åttondelsfinalen. Foto: DANIEL STILLER/Bildbyrån

Rögle gjorde sin första slutspelsmatch på 25 år. Då såg man bleka ut och HV71 kunde vinna stort utan att behöva kämpa alltför mycket för segern.

– Vi saknade tålamod och slarvade alldeles för mycket, säger Rögletränaren Cam Abbott till C More.

Rond ett till HV71. Jönköpingslaget inledde starkt i den första perioden och ledde med 3-0 innan det spelats 15 minuter av matchen. Rögle såg darriga ut och hittade aldrig riktigt tillbaka in i matchen.

Guldhjälten från 2017, Simon Önerud var i storform och låg bakom alla HV:s första tre mål. Han gjorde två mål själv och spelade fram till ytterligare ett.

– Det är alltid skönt att bidra. Puckarna studsar lite rätt för mig idag men det gäller att vara där också och det är alltid kul att se puckarna gå i mål, säger han till C More och fortsätter:

– Det är en rätt bra match, två lag som vill spela offensiv hockey men vi gör det bättre. Det är en vinst och vi behöver ta två. Vi får njuta i en halvtimme nu sedan får vi börja ladda om.

Det hjälper inte för Rögle att man dras med flera skador. Inför matchen rapporterades det att Ängelholmsgänget hade hela sex spelare på frånvarolistan. Jesper Williamsson, Samuel Jonsson, Mattias Sjögren, Erik Andersson och Jonas Ahnelöv är skadade medan Matt Carey är avstängd.

Laget kom till dagens match med endast sex backar och fick se Alen Bibic kliva av i den första perioden. Det är ännu oklart hur allvarligt det är och hur Rögle kommer att lösa sin backkris till på måndag. Tränaren Cam Abbott visste ännu inte hur det var med Bibic men sade att backen är en fajter och att han kommer göra allt han kan för att återvända.

– Vi saknade tålamod och slarvade alldeles för mycket. Vi hade lägen att få in pucken men lyckades inte förvalta dem och det kostade oss mycket. Nu gäller det för oss att ladda om till matchen på måndag, säger Abbott till C More efter matchen.

Rögle gjorde sin första slutspelsmatch sedan 1994 men lyckades inte få in mer än ett mål. Laget har fortfarande inte vunnit en enda slutspelsmatch men får en ny chans på hemmais på måndag. Då är laget piskade att vinna för att hålla säsongen vid liv.

HV71 – Rögle 4-1 (3-1,1-0,0-0)

HV71: Simon Önerud 2, Didrik Stömberg, Anton Bengtsson

Rögle: Éric Gélinas

HV71 leder med 1-0 i matcher.