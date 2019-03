Erik Thorell Foto: Matti Raivio / All Over Press

Erik Thorell har varit en av flera svenskar som imponerat ute i Europa. Nu lämnar han, enligt hockeysverige.se:s uppgifter, Finland. Thorell har bud i både KHL och Schweiz att ta ställning till.

Efter att ha sprutat in poäng i Karlskoga säsongen 15/16 fick Erik Thorell chansen i Finland. Där gjorde han stor succé direkt och sköt 24 mål i TPS. Det följde han upp genom att göra 17 respektive 24 mål under två säsonger i HIFK. Bara två svenskar har genom historien gjort fler än 24 mål under en säsong i den finska ligan: Thomas Sjögren och Malte Strömwall. 24 fullträffar räckte till en tredjeplats i skytteligan.

Thorell gjorde den här säsongen 49 poäng på 47 matcher i Liiga, vilket var hans bästa notering under sina tre år i grannlandet. Bara en spelare i hela ligan, som spelade i Liiga under hela säsongen, hade ett bättre poängsnitt. Det var poängkungen Malte Strömwall.

SVERIGE – INTE AKTUELLT

Belöningen för succén kommer nu i form av en flytt till en av Europas jättar. Enligt hockeysverige.se:s uppgifter är det klart att värmlänningen inte blir kvar i HIFK nästa säsong.

I stället kommer Thorell bli näste svensk som hamnar i en av Europas två storligor. Han har, enligt vad hockeysverige.se erfar, flera bud att ta ställning till från Schweiz och från KHL. En flytt hem till Sverige är därför inte aktuell. Någon ny klubb ska dock inte vara klar i nuläget.

Juniorvärldsmästaren från 2012 har i Sverige spelat för klubbar som Skåre, Färjestad, Rögle, Karlskrona och Karlskoga.

Tidigare har MrMadhawk avslöjat att Södertäljes poängspruta Sebastian Dyk är klar för HIFK till nästa säsong. Kanske som en tänkt ersättare till Thorell?