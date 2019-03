HJÄLTE. Jenni Hiirkoski klev fram när Luleå behövde det som mest. Foto: Bildbyrån/Josefine Loftenius

Hon avbröt gårdagens finalmatch efter att ha åkt på en smäll. I dag var Luleås kapten Jenni Hiirikoski tillbaka till spel. Finskan tog hämnd med ett snyggt solomål som förde in Luleå i finalserien mot Linköping. Efter 5–1 får man nu möjligheten att vända på steken.

Linköping hade på söndagen chansen att säkra SM-guldet. Efter två raka vinster, 3–0 och 3–1, mot Luleå hade man skaffat sig matchboll hemma i Stångebro Ishall.

Men fjolårsmästarna från Norrbotten hade andra planer. Luleå rivstartade matchen med ett 1–0-mål redan efter 85 sekunders spel. Detta sedan Melinda Olsson lyfte in pucken från nära håll. LHC kvitterade mindre än fem minuter senare när backstjärnan Sidney Morin kröp upp på bortre stolpen och tryckte dit 1–1på Nicoline Södergaard Jensens framspelning.

Där och då hade LHC chansen att ta över matchen. Men trots att fixstjärnan Michelle Karvinen åkte ut 2+10 minuter för checking from behind lyckades man inte med det. I stället klev en annan av Luleås stora stjärnor fram.

SOLOMÅLET AVGJORDE

Backen Jenni Hiirikoski utgick efter en tackling från Madelene Haug Hansen tidigt i gårdagens andra finalmatch. På söndagen var hon tillbaka. Med besked. Under ett powerplay sent i första perioden svarade hon för en helt avgörande aktion. Hiiriloski tog tag i pucken i mittzonen, utnyttjade ytan som uppstod efter ett LHC-byte, kroppsfintade en motståndare i anfallszonen innan hon tryckte in 2–1-målet.

Linn Peterson styrde in 3–1 i numerärt överläge i andra perioden och Petra Nieminen och Emma Nordin fastställde slutresultatet till 5–1 med varsitt mål. Sara Grahn i Luleås kasse stoppade 39 skott, varav 18 i den tredje perioden.

– Det är fantastiskt skönt. Vi har haft två lite trevande matcher, men har ändå en speciell styrka och den plockar vi fram i dag. Jävligt skönt. Vi går ut och visar lite pondus i dag, säger Nordin till SVT Sport.

Reducerat till 1–2 i matcher. Nu spelas finalmatch fyra i Luleå på onsdag och en eventuell femte och avgörande finalmatch kommer sedan att spelas på torsdag. Även den i Luleå.