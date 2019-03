ETT OVÄNTAT SLUT. Christoffer Rifalks tabbe ger AIK chansen att bli allsvenska mästare. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic

Det blir en femte och avgörande finalmatch mellan AIK och IK Oskarshamn. AIK grep halmstrået och kvitterade via en övertidsseger – efter en jättetabbe av målvakten Christoffer Rifalk.

– Jag tänkte att han kanske skulle dra en backhand, så jag snodde den av honom, säger matchvinnaren Jesper Frödén till C More efter 4–3-segern.

På tisdag ska det avgöras. Efter att AIK vunnit den fjärde allsvenska finalen mot IK Oskarshamn efter förlängning blir det en femte och avgörande match på Hovet.

Upplösningen på den fjärde finalmatchen blev minst sagt uppseendeväckande. 2.37 in i förlängningen satte Jesper Frödén målet som ger AIK chansen att avgöra finalserien på hemmais. Detta efter att IKO:s målvakt Christoffer Rifalk gett bort pucken bakom mål.

Frödén stal pucken när Rifalk försökte spela den bakom ryggen till en av sina backar.

– Fy fan vad skönt, utbrast Frödén i sin segerintervju med C More.

– Jag ville sätta press på deras målvakt. Han är lite lurig den jäveln, så jag tänkte att han kanske drar en backhand. Då snodde jag den av honom. Nu hoppas jag att det blir fullsatt på Hovet så ska vi köra över dem totalt.

24-åringen, som även satte AIK:s 1–0-mål, tyckte att AIK hanterade pressen i Oskarshamn bra.

– Det är många lag och spelare som spelat under press. Man inspireras av det och får en trigger. Det ska bli sjukt kul att spela på tisdag, säger han.

”DET ÄR SÅDANT SOM HÄNDER”

Tyngre då för Oskarshamn, som var ett övertidsmål från att nå klubbens största framgång i historien – på hemmais.

– Det är surt att vi inte får spela om det. Det är tillfälligheter som avgör det, säger tränare Håkan Åhlund som inte tror att Rifalk kommer att ta stryk av tabben.

– Det är sådant som händer. Han har spelat bra hela säsongen. Det är en ny chans och nya förutsättningar.

– Jag sa det till grabbarna efter matchen att hade någon sagt att vi skulle få spela en femte och avgörande match på Hovet inför den här serien hade vi tagit det.

Det var en match som svängde fram och tillbaka i den fjärde finalen. AIK behövde bara 55 sekunder på sig för att ta ledningen när Frödén sköt sitt andra mål i serien. Det var ett ledningsmål som stod sig till den andra perioden när Oskarshamn slog tillbaka med två mål inom loppet av fyra minuter.

Ex-AIK:aren Joakim Thelin skyfflade in 1–1 på Joakim Hilldings fina passning i powerplay och Robin Söderqvist pricksköt sedan 2–1 till hemmalaget med ett rappt avslut från högra tekningscirkeln.

SNYGG AKTION AV FROM

Sedan var det AIK:s tur att gå ikapp och om. Kaptenen Christian Sandberg kvitterade med en styrning med 2.24 kvar av perioden och halvvägs in i tredje perioden kom ett ledningsmål. Danske Mathias From svarade för en imponerande uppåkning och släppte pucken perfekt till Jacob Dahlström som satte 3–2 bakom Christoffer Rifalk.

En utvisning för för många AIK-spelare på isen en och en halv minut senare ställde till det för gästerna. I powerplay krutade Alex Hutchings in 3–3 på Travis Zajacs passning. Det var målet som tvingade matchen till förlängningen med det udda avgörandet.

– Bra bortamatch med studsar som vi saknat i serien tidigare. Viktigt vinst såklart, säger AIK:s tränare Tomas Mitell.