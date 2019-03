UNGA DEBUTANTER. 17-åringarna Mina Waxin och Lina Ljungblom ingår i Ylva Martinsens VM-trupp. Foto: Bildbyrån

En ny landslagsledning, en ny spelidé och åtta VM-debutanter. Det blir mycket nytt när Ylva Martinsen kliver in i sin första stora turnering som förbundskapten för Damkronorna.

– Under säsongen har vi känt att när vi har fått in de här spelarna som inte varit med tidigare och inte bär en lång historia bakom sig så har det blivit positivt för gruppen, säger Martinsen till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

OS-besvikelsen från Sydkorea i fjol är glömd. Damkronorna ser framåt och gör det med en ny landslagsledning och ett nytt tänkesätt. När Ylva Martinsen presenterade sin trupp inför VM i finska Esbo 4-14 april var den kryddad med många debutanter. Åtta stycken för att vara exakt.

Men det är inte bara spelarmaterialet som har genomgått en förnyelse. Även planen för hur Damkronorna ska spela skiljer sig åt.

– Nummer ett är en helt ny spelidé i och med att vi startade om med ett helt ny team bakom laget inför säsongen. Att hitta spelare som har verktygen att spela efter det spel vi vill spela och vill bidra i det spelet. Sedan är det viktigt att ha en bra grupp för att nå en bra prestation. Det har också vägts in hela tiden, säger Ylva Martinsen till hockeysverige.se om truppen.

”DET LIGGER I DAMKRONORNAS DNA”

Spelarna har pratat om att spela med mer kreativitet och våga släppa loss offensivt. För det är just målskytte och skicklighet som till stor del har saknats i Damkronorna och svensk damhockey över lag.

– Vi har försökt trycka på spelet med puck och skapandet för att nå fram till målchanser. Det är det som kommer att vinna matcher, säger Ylva Martinsen.

– Vi har sett att vi kan försvara oss, åka skridskor och ligga nära motståndarna, det kan vi. Det ligger i Damkronornas DNA, men just att göra det kreativa och få dem att spela ut som de gör i SDHL. I Damkronorna vill vi se ännu mer av det. Det har vi försökt jobba med. Vi vill äga så mycket puck som möjligt och försöka utmana motståndarna.

Finns det spelarmaterial för att spela ett sådant spel i svensk damhockey? Framför allt när ni möter bättre motstånd.

– Framför allt farten är något som vi har sett att vi måste jobba med på utvecklingssidan. Där måste vi hjälpa föreningarna att utveckla spelare för där är det klart att det saknas ett homogent gäng spelare som kan hantera det. Vi har en del som klarar av det, men vi skulle behöva fler.



Foto: Ronnie Rönnkvist

NATURLIG GENERATIONSVÄXLING

De åtta debutanter som finns i VM-truppen har kommit med både på grund av behov och sina egna prestationer. Det har uppstått luckor som behövt fyllas samtidigt som den yngre generationen spelare visat att de har kvalitéer som gör dem gångbara på seniornivån.

– I och med att många tackade för sig i Damkronorna och även avslutade karriären efter OS blir det ganska naturligt att vi måste generationsväxla. Under säsongen har vi känt att när vi har fått in de här spelarna som inte varit med tidigare och inte bär en lång historia bakom sig så har det blivit positivt för gruppen. Det har blivit en tro på det som har smittat de lite äldre, Pernilla Winberg, Erika Grahm och Emma Nordin. Det finns något här, det finns möjligheter och det tror jag har varit viktigt, säger Martinsen.

– Sedan har vi inte tittat så mycket på vem som är debutant eller inte, utan försökt titta på vad som är bästa laget och sedan har det fallit ut så här.

Yngst i truppen är två 17-åringar i forwarden Lina Ljungblom, Skövde, och backen Mina Waxin, Modo.

Ljungblom, med tre U18-VM bakom sig, har bara gjort ett fåtal SDHL-matcher för HV71. Hon har representerat moderklubben Skövdes J18-lag på herrjuniorsidan. Det tror Martinsen har varit positivt för henne.

– Hon har en annorlunda dimension i sitt spel eftersom hon kommer från killhockeyn. Hon är bra på att ta sig in på heta ytan, skapa målchanser och göra mål på skymning och styrning. Det är en spelartyp som vi inte har så många av. I SDHL blir det lätt mycket spel på utsidan. Hon tillför en dimension som vi behöver och har visat att hon klarar nivån.

Waxin, med rötterna i Stockholm, har också en hel del erfarenhet av JVM-spel. Den här säsongen fick hon ett genombrott i SDHL med fem mål och 16 poäng på 34 matcher.

– Spelskicklig och duktig skridskoåkare. Läser spelet bra. En framtidsback som ger oss något att bygga på efter att ha tappat en del duktiga spelare som la ner sina spelarkarriärer och där det finns tomrum att fylla.

VARNAR FÖR TYSKLAND OCH JAPAN

Med en förhållandevis grön trupp med många debutanter är det svårt att veta var man ska placera Damkronorna inför VM. Både spelare och ledare säger att de vill slåss om medaljerna.

– Vi måste göra det. Vi kan inte bara åka dit och känna oss nöjda med att bli femma. Det är klart vi måste gå för det, säger Ylva Martinsen.

– Sedan är stegen kvartsfinal nummer ett och vinna en match, då är man där och tävlar om medaljerna. Det är de delmålen vi måste ha. Sedan är alla medvetna om att det är en otroligt tuff väg. Målbilden måste vara där.

Sverige spelar i B-gruppen och kommer att få slåss för att ta sig till kvartsfinal. Det finns tuffa motståndare att frukta redan i gruppspelet.

– Inte minst Tyskland och Japan. Japan är i princip centraliserade med sin trupp och kan träna ihop. De är superstrukturerade och skickliga, spelar en högfartshockey. Tyskland har en väldigt bra målvakt och kommer från ett VM där de spelade bronsmatch. De har en bra tro i gruppen.

Damkronorna möter just Tyskland i öppningsmatchen 4 april.

VM-TRUPPEN

* – debutant

MÅLVAKTER

1. Sara Grahn, Luleå

30. Julia Åberg, Leksand *

35. Lovisa Selander, RPI (NCAA) *

BACKAR

3. Mina Waxin, Modo *

4. Sofia Engström, Leksand *

5. Johanna Fällman, Luleå

6. Josefin Holmgren, Djurgården

7. Johanna Olofsson, Modo

9. Jessica Adolfsson, Penn State University

12. Maja Nylén Persson, Leksand

FORWARDS

14. Sabina Küller, AIK

15. Lisa Johansson, AIK

16. Pernilla Winberg, Linköping

19. Sara Hjalmarsson, AIK

20. Fanny Rask, HV71

21. Isabell Palm, HV71

22. Lina Ljungblom, Skövde

24. Erika Grahm, Brynäs

25. Melinda Olsson, Luleå

26. Hanna Olsson, Skärgårdens SK

27. Emma Nordin, Luleå

28. Sofie Lundin, Djurgården

29. Olivia Carlsson, Modo

GRUNDSERIEN

Varje lag spelar fyra matcher vardera i grundserien.

Grupp A

USA

Kanada

Finland

Ryssland

Schweiz

Grupp B

Sverige

Japan

Tyskland

Tjeckien

Frankrike

SPELSCHEMA

Torsdagen den 4 april 2019

1, 12.30, B, Tyskland-Sverige, Espoo Metro Areena

2, 16.00, A, Schweiz-Kanada, Espoo Metro Areena

3, 18.00, B, Frankrike-Japan, Espoo Metro Areena rink 2

4, 19.30, A, Finland-USA, Espoo Metro Areena

Fredagen den 5 april 2019

5, 16.00, B, Tjeckien-Frankrike, Espoo Metro Areena

6, 19.30, A, Ryssland-Schweiz, Espoo Metro Areena

Lördagen den 6 april 2019

7, 12.30, B, Sverige-Tjeckien, Espoo Metro Areena

8, 16.00, A, Ryssland-Finland, Espoo Metro Areena

9, 18.00, B, Japan-Tyskland, Espoo Metro Areena rink 2

10, 19.30, A, USA-Kanada, Espoo Metro Areena

Söndagen den 7 april 2019

11, 16.00, B, Frankrike-Sverige, Espoo Metro Areena

12, 19.30, A, Schweiz-USA, Espoo Metro Areena

Måndagen den 8 april 2019

13, 12.30, B, Japan-Tjeckien, Espoo Metro Areena

14, 16.00, A, Finland-Schweiz, Espoo Metro Areena

15, 18.00, B, Tyskland-Frankrike, Espoo Metro Areena rink 2

16, 19.30, A, Kanada-Ryssland, Espoo Metro Areena

Tisdagen den 9 april 2019

17, 12.30, B, Sverige-Japan, Espoo Metro Areena

18, 16.00, A, USA-Ryssland, Espoo Metro Areena

19, 18.00, B, Tjeckien-Tyskland, Espoo Metro Areena rink 2

20, 19.30, A, Kanada-Finland, Espoo Metro Areena

SLUTSPEL OCH NEDFLYTTNINGSMATCHER

Torsdagen den 11 april 2019

VM-kvartsfinal

21, 12.30, VM-kvartsfinal, Espoo Metro Areena rink 2

Nedflyttningsmatch

22, 14.00, Nedflyttningsmatch B4-B5, Espoo Metro Areena

VM-kvartsfinal

23, 16.00, VM-kvartsfinal, Espoo Metro Areena

VM-kvartsfinal

24, 18.00, VM-kvartsfinal, Espoo Metro Areena rink 2

VM-kvartsfinal

25, 19.30, VM-kvartsfinal, Espoo Metro Areena

Lördagen den 13 april 2019

VM-semifinal

26, 16.00, VM-semifinal, Espoo Metro Areena

VM-semifinal

27, 20.00, VM-semifinal, Espoo Metro Areena

Söndagen den 14 april 2019

VM-bronsmatch

28, 16.00, VM-bronsmatch, Espoo Metro Areena

VM-final

29, 20.00, VM-final, Espoo Metro Areena