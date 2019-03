Björn Hellkvist bad om ursäkt till allt och alla under kvällens match. Foto: Bildbyrån

Det pratades inför om att Modo skulle avsluta säsongen snyggt. Av det blev intet och inför den sista perioden tog tränaren Björn Hellkvist tillfället i akt att be om ursäkt åt en mängd håll. Bland annat riksdagen och regeringen.

Modo slogs ut ur SHL av just Leksand 2016 och ikväll hade de chans att ta lite revansch. Seger, samtidigt som Västerås vann, hade nämligen inneburit att de hade spelat bort Leksand från fortsatt kvalspel.

Västerås gjorde sitt, men Modo föll ihop som ett korthus i den första perioden och var i underläge med 5-0. Inför den tredje perioden intervjuades tränaren Björn Hellkvist av C More.

— Jag vill be om ursäkt till alla som hejar på Modo i landet, sa han och tystnade innan han fortsatte:

— Riksdag, regering och hela Sverige för den delen. Och kanske några till för första perioden. Det är under all kritik och inte okej.

Björn Hellkvist kom till Modo inför säsongen och tog klubben till dess första allsvenska slutspelet sedan de åkte ner från SHL för tre år sedan.