Foto: Bildbyrån

SDHL går samma väg som SHL och bryter sig loss från det Svenska Ishockeyförbundet. Ligan kommer nu själva att ansvara för sina tv- och sponsorrättigheter.

– Det gamla avtalet löpte ut nu och vår styrelse bedömde att det nu är rätt tid att ta det här steget, säger Angelica Lindeberg, kommersiell chef för SDHL, till SVT Sport.

Våren 2016 tog SDHL över efter Riksserien. Efter tre år kommer ligan nu att bryta sig loss från Svenska Ishockeyförbundet och tar själva över sina egna rättigheter.

Man kommer därför att gå i samma riktning som herrligan, SHL, och ha eget ansvar att driva ligan.

– Sedan ligan bildades har damernas högsta serie utvecklats. Det känns både rätt och angeläget att organisationen nu får möjlighet att driva på ytterligare, säger Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson till SVT Sport och fortsätter:

– En ökad kommersialisering ger både damelithockeyn och spelarna bättre förutsättningar.

”ÄR ETT MÅSTE”

SDHL kommer nu att kunna stå på egna ben och föra diskussioner med andra företag om att sponsra ligan.

– Det gamla avtalet löpte ut nu och vår styrelse bedömde att det nu är rätt tid att ta det här steget. Det är ett måste om SDHL ska fungera som klubbarnas intresseorganisation och kunna utveckla ligan, säger Angelica Lindeberg till SVT Sport.

Ligan får nu egen kontroll över tv-rättigheterna och kan sälja dem till olika företag. Det kommer förmodligen däremot bli svårt att hitta någon som vill köpa ett tv-avtal som skulle täcka sändningsrättigheterna för hela ligan.

– SDHL är en ung liga och vi måste vara ödmjuka. Jag tror inte att något bolag kommer att köpa hela ligan, konstaterar Lindeberg.

Under årets säsong har C More sänt 13 SDHL-matcher medan SVT har visat finalserien mellan Luleå och Linköping där den sista matchen spelas i kväll.