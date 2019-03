OMDISKUTERAT Pucken går förbi Adam Werner i vad som skulle bli ett kontroversiellt mål Foto: FREDRIK KARLSSON/Bildbyrån

Han gjorde sin allra första match i ett SM-slutspel. Då var FBK:s Adam Werner väldigt nära att hålla nollan och bli matchhjälte. Men efter en sen kvittering och ett omdiskuterat avgörande fick han lämna isen som förlorare.

– Jag förstår inte varför det blir mål, säger Werner.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Adam Werner har imponerat stort under årets säsong med Färjestad. 21-åringen fick också chansen från start i lagets första kvartsfinal mot HV71. Det var dessutom Werners första match någonsin i ett SM-slutspel.

Med en minut kvar av den tredje perioden var FBK på väg mot en 1–0-seger med just Adam Werner som den stora matchhjälten. Men HV71:s Martin Thörnberg satte 1–1 med blott 50 sekunder kvar och tog matchen till övertid.

Där var det gästerna från Jönköping som avgjorde och tog hem den första kvartsfinalen. Robin Figren sköt 2–1 i powerplay. Men målet godkändes först efter videogranskning och blev rejält omdiskuterat. Anledningen var att Mattias Tedenby åkte på Adam Werners plockhandske.

– Han tar bort hela min arm. Sedan skjuts det på plockhandsidan när han (Tedenby) har tagit bort min plock. Så jag vet inte riktigt… Det jobbiga är att man inte vet vad som gäller. Jag tycker att vi har blivit avblåsta för det tidigare. Linus Johansson har säkert tio stycken sådana (situationer) den här säsongen. Jag förstår inte varför det blir mål, säger Adam Werner.

Vad sa domarna till dig?

– Att jag är utanför målgården. Men jag vet inte. Jag tycker han nästan är inne och tar bort hela min arm. Då kan han ju lika gärna köra över mig om jag är utanför. Nej, jag tycker inte det ska vara mål.

Var det en puck som du hade räddat annars?

– Det är svårt att säga. Men absolut, jag blir ur balans och han tar bort min arm och jag blir lite sned. Det är klart att jag skulle haft en bättre chans om han inte kör på mig.

”VÄLDIGT TYDLIGA BILDER”

Domarna fick inte prata med skrivande press efter matchen. Men i C More förklarade Sören Persson utförligt varför HV71:s segermål till 2–1 godkändes.

– Adam berättar att han blivit påkörd på plockhandsken i samband med målet och det uppfattar inte vi över huvud taget. Då är det rätt enkelt att gå in och ringa (videobedömning). Vi ser på kameran ovanifrån att han klart och tydligt blir påkörd på plockhandsken, säger Persson.

– Då är det enligt reglerna frågan om det sker när han (Adam) är i eller utanför målområdet. Tedenby åker igenom målområdet men kontakten med plockhandsken sker utanför.

– Det spelar ingen som helst roll att han har åkt genom målområdet på väg dit. Utan det är när kontakten sker och då är det utanför. Det har vi väldigt tydliga bilder på att så är fallet.

Adam Werner var såklart mycket besviken över slutresultatet. Men han var ändå nöjd med sin egen insats.

– Det är klart det är surt. Det är en liten skitpuck som går in (1–1) och sedan avgör de i sudden. Men du får försöka ladda om efter den pucken och ta hem det i sudden. Men det gick inte vägen idag.

– Jag tycker att jag hanterar matchen bra och växte in i det. Det kändes bra för egen del.