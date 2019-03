MÅNGA OMBYTEN. Pontus Åberg har spelat för fyra NHL-klubbar senaste året. Foto: Bildbyrån & USA Today Sports &

Han har bytt NHL-klubb tre gånger det senaste året. Det är inte bara Pontus Åberg själv som har påverkats av det. Det gäller även hans dotter Molly. Tack vare de ovärderliga insatserna från hans mamma Anette har både privat- och hockeylivet fungerat.

– Det fanns en möjlighet för mamma att flytta över och det är jag oerhört tacksam för, säger Pontus Åberg till hockeysverige.se.

Från Nashville till Edmonton.

Från Edmonton till Anaheim.

Från Anaheim till Minnesota.

Allt inom loppet av knappt elva månader.

Pontus Åberg har lärt sig den hårda vägen hur NHL fungerar. Har man inte etablerat sig i ligan fullt ut finns alltid risken att man blir ivägskickad.

Men det är inte bara hockeyspelaren Pontus Åberg som har påverkats av hattandet mellan olika klubbar. I hans liv finns även dottern Molly, som fyller tre år i sommar.

– Det är en familjesida av allting som kanske inte kommer fram lika mycket, konstaterar den 25-årige Minnesota Wild-forwarden när hockeysverige.se träffar honom inför en bortamatch i Tampa.

– Nu har min dotter tagit allt det här väldigt bra ändå. Hon gillar snön i Minnesota, men tycker inte att det är så kul när det är kallt.

Med allt resande och alla träningar och matcher som livet som NHL-spelare medför skulle Pontus Åberg inte kunna klara sig utan hjälp. Den hjälpen kommer från hans mamma Anette som har varit med honom och Molly i Nordamerika under säsongen.

– Det var antingen det eller att ha en nanny, men nu fanns det en möjlighet för mamma att flytta över och det är jag oerhört tacksam för. Det blev det smidigaste och lättaste för mig, säger han.

– Hon gör det väldigt bra och lätt för mig genom att hjälpa till att ta hand om min dotter. Molly gillar min mamma och det underlättar väldigt mycket. Hon har varit till stor hjälp med allt möjligt, hon lagar mat och städar. Man är som ett litet barn själv, så det är rätt skönt ibland (skratt).

”BODDE PÅ HOTELL HELA TIDEN”

När han blev trejdad från Anaheim till Minnesota i utbyte för AHL-forwarden Justin Kloos den 16 januari stannade Anette och Molly kvar i Kalifornien. När Wild fick en ledig vecka åkte Pontus Åberg tillbaka, packade ihop och tog med dem – från värmen till kylan.

– Det gick ganska smidigt ändå. När jag kom hit till Minnesota fixade de boende nära arenan, bil och allting direkt så det var väldigt schysst. Det gjorde det enkelt för oss att anpassa oss.

Är klubbarna bra på att ta hand om NHL-spelare på det sättet?

– Det är väldigt olika. När jag kom till Edmonton förra året bodde jag på hotell hela tiden. Nu när man har familj är det viktigt att ha ett eget boende, att ha bil och kunna ta sig någonstans. Det är ju inte så lätt att gå över allt när det är så mycket snö (skratt).

– Men nu har det löst sig väldigt bra och jag har ingenting att klaga på.

SKICKADES BORT – ALLDELES INNAN NHL-PREMIÄREN I SVERIGE

Hockeymässigt har säsongen varit en berg- och dalbana. I Edmonton fick han besked om att han inte ingick i framtidsplanerna innan säsongens ens startat.

– Han (dåvarande general managern Peter Chiarelli) tog in oss på ett möte och sa att fyra pers slogs om två platser. Då gick de andra, (Kailer) Yamamoto och (Ty) Rattie bättre än vad jag gjorde på campen.

– Sedan fick jag reda på att jag skulle bli nedskickad samma dag som vi skulle ha åkt till Sverige (för NHL Global Series i Göteborg), så det var bara att packa väskorna. Som tur var blev jag upplockad av Anaheim och fick bo på ett rätt bra ställe. Ett tag…

Ja, för trots att han fick bra utdelning i Anaheim blev han alltså inte långvarig där heller.

– Jag låg väl etta i interna målligan, men laget gick tungt och att ha elva mål som etta i målligan är inte skitvasst kanske, konstaterar han.

– Men det gick bra innan det gick tufft i sju-åtta matcher. Sedan satt jag på läktaren i fyra matcher utan att få någon större förklaring till det. Jag snackade med agenten och han sa att Anaheim var nöjda med de spelare de hade fått tillbaka från skadorna och att det var det laget de ville ha.

Minnesota Wild är det bästa laget han har tillhört den här säsongen. De slåss just nu om en av de sista slutspelsplatserna i Western Conference. Det är något som triggar Pontus Åberg.

– Det har varit många flyttar, men nu är jag tacksam att jag är här nu. Vi har chans på slutspel och det har ju inte Anaheim så det får man vara nöjd med.

– Det här har varit ett lite äldre lag som de har försökt göra yngre. Vi har fått in en del svenskar plus Kevin (Fiala) som också pratar svenska och det underlättar alltid. Sedan vet jag inte om amerikanerna tycker att det är så kul när vi pratar svenska, men det får de ta…



Åberg i Milwaukee Admirals tröja. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire

”PLOCKAR IN GAMLA ‘NASHVILLE SCREW-UPS'”

På tal om Kevin Fiala så är han och Pontus Åberg två av fyra spelare med ett förflutet i Nashville Predators som Minnesota Wild plockat in under säsongen. De övriga är backarna Anthony Bitetto och Brad Hunt.

Det kommer sig av att klubbens nye general manager Paul Fenton tidigare var assisterande GM i just Nashville.

– Det är kul på så sätt. De plockar in gamla Nashville ”screw-ups” och försöker göra om oss, skrattar Åberg.

– Nej, men det är kul att det är så många ansikten man känner igen. Vi har Dean Evason här som assisterande coach och han var min head coach i Nashvilles farmarlag i Milwaukee. Det har varit rätt skönt, för de vet vad man kan göra och de känner en lite mer på djupet. I NHL blir det lite mer business men i AHL lär man känna varandra mer på djupet.

Om målen trillade in i strid ström under tiden i Anaheim har de lyst med sin frånvaro i Minnesota. På 20 matcher med Wild står Pontus Åberg noterad för ett mål och fem assist. Målet kom i bortamötet med tidigare arbetsgivaren i Nashville 5 mars.

– Det har inte gått som jag har velat, men jag har fått spela regelbundet och snart ska det väl lossna. Jag får be Kevin passa mig lite mer i powerplay också så att jag kan stänka in några puckar, ler han.

Du sitter på ett utgående kontrakt. Ser du den här tiden i Minnesota som en slags try-out?

– Jag vill stanna kvar här borta så man spelar ju för ett nytt kontrakt, det gör man. Sedan vet jag inte om man tänker på det nånstans, att man måste prestera nu. Jag har ändå gjort nånting den här säsongen så vi får se hur de här sista matcherna går och vart det bär.

Men det är NHL som är prio?

– Ja, exakt. Sedan får vi se vad det blir, vad sommaren erbjuder.

Du har inga kontakter med Djurgården hemma i Sverige då?

– Det är fans som vill att man ska komma hem bara för att man har fått byta lag. Men jag spelar ju fortfarande i NHL och tar det alla dagar i veckan framför SHL. Vissa tror att man hamnar i AHL bara för att man byter lag, men så funkar det inte. Men nej, jag har inte snackat någonting med Djurgården. Samtidigt vet man aldrig. Vi får se…