Skellefteå vann rond ett. Foto: Bildbyrån

Rond ett till Skellefteå. De tog över hemmaplansfördelen efter att ha besegrat Djurgården med 2-0. Bud Holloway stal showen med ett drömmål.

– Det är uppe bland mina snyggaste, säger Holloway till C More.

Serien mellan fyran Djurgården och femman Skellefteå var på förhand näst intill omöjlig att tippa. Den är alltjämt oviss, men nu är det Skellefteå som har en viss fördel. Redan i den första matchen stal de över hemmaplansfördelen från Djurgården.

Efter en mållös förstaperiod kom segerrycket i den andra. Då styrde Robin Alvarez först in 1-0 i powerplay. Några minuter senare kom 2-0. Emil Djuse, som gjorde en stormatch, slog en lång, lång passning till Bud Holloway. Den forne poängkungen tog ned pucken på volley och pricksköt sedan in pucken bakom Adam Reideborn. Ett av säsongens läckraste nummer var därmed ett faktum.

– Jag är rätt glad att jag fick ned pucken. Sen tog jag ett snabbt skott och den gick över axeln, sade Holloway till C More.

FICK MÅL BORTDÖMT

På frågan om huruvida målet var ett av hans snyggaste i karriären svarade kanadensaren jakande.

– Ja, det är med där uppe bland mina snyggaste. Det var därför jag blev rätt glad, menade Holloway.

I slutperioden spelade Skellefteå skickligt av matchen. Djurgården hade svårt att skapa de heta reduceringschanserna, och när de väl överlistade den tidigare Djurgårdsmålvakten Mantas Armalis kom målet på ett regelvidrigt sätt. Daniel Brodin bredsidade nämligen in pucken från nära håll och målet dömdes bort. Brodin var dock en av få djurgårdare som kom upp i normal nivå i matchen.

ÅTTA RAKA

Robert Ohlsson plockade ut Adam Reideborn med ungefär tre och en halv minut kvar att spela och gjorde det han kunde för att försöka luckra upp Skellefteås defensiv – men utan att lyckas. Västerbottningarna hade bra koll på det hela och tog en relativt komfortabel 2-0-seger.

Skellefteå har åtta raka segrar.