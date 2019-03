Foto: Bildbyrån

Serien mellan Frölunda och Malmö fick en riktig rivstart. Frölunda körde över Malmö totalt i den första perioden och går till pausvilan med en 4-0-ledning.

– Vi är lite veka framför mål, de får slå in en retur. Det är lite för billiga mål, säger Malmös Jens Olsson.

Trean Frölunda gick in i serien mot Frölunda som knappa favoriter. Det favoritskapet växte efter dagens förstaperiod. Frölunda körde över Malmö totalt inför den stora hemmapubliken. Efter den första perioden leder hemmalaget med 4-0.

Pathrik Westerholm satte tonen när han dundrade in 1-0 i powerplay.

– Jag får ett bra pass av ”Purre” (Patrik Carlsson) och kände att jag hade bra läge att skjuta. Den sitter rätt bra, sade han till C More.

DUBBLA MÅL AV RHETT

Sebastian Stålberg gjorde 2-0, Rhett Rakshani 3-0 och 4-0. Det var spel mot ett mål under långa stunder.

– Vi gör en bra förstaperiod. Vi får vara nöjda med 4-0, konstaterade Pathrik Westerholm.

I Malmölägret var tongångarna förstås annorlunda. Ett svagt boxplayspel och ett bedrövligt spel runt eget mål var anledningarna till lagets stora underläge.

– Det är slarv, är det. Sen om det är för att vi är tagna av stundens allvar, eller vad det beror på, vet jag inte. Man måste gå till sig själv och se sig i spegeln, sade backen Jens Olsson.

– De har gjort mål i PP, det ska vi hålla oss borta ifrån. Vi är lite veka framför mål, de får slå in en retur. Det är lite för billiga mål.

De fyra målen kom inom loppet av tio minuter och 47 sekunder. Två av kassarna kom i numerärt överläge.

Enligt C More var det här första gången på tolv år som Malmö släppte in fyra mål i en förstaperiod. Då var det, precis som nu, Frölunda som stod för motståndet. Skillnaden var dock att den matchen spelades i Malmö.

Matchen pågår.