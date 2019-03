REVANSCHEN Efter den tuffa tiden har Martin Thörnberg nu äntligen kommit igång. Foto: FREDRIK KARLSSON/Bildbyrån

Det har varit en säsong fylld av skador. Men sedan en tid är Martin Thörnberg som bekant tillbaka. Och när HV71 vann första kvarten fick Thörnberg verkligen lön för mödan. Men det har inte varit någon lätt resa för kaptenen.

– Ibland ville man inte ens åka till hallen för att man var så deppig, berättar Thörnberg för hockeysverige.se.



KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 stod för en liten skräll och besegrade Färjestad på bortaplan i den första kvartsfinalen.

En som hade stor del i skalpen var Martin Thörnberg. HV:s kapten räddade laget när han med 50 sekunder kvar av tredje fixade 1–1 och tog matchen till övertid.

Ett scenario han inte kunde ha föreställt sig för bara ett par månader sedan. Då var det istället frågan om det skulle bli något mer spel den här säsongen.

– Jag trodde säsongen var över egentligen. Men vi hittade en väg som fungerade och det har fungerat hittills. Jag är otroligt tacksam och glad att jag får vara med och spela slutspel med det här gänget. Det är ett fantastiskt lag, säger Martin Thörnberg.

Thörnberg funderade till och med på om han skulle avsluta karriären som hockeyspelare.

Hur har vägen tillbaka sett ut?

– Det har varit tufft så in i bomben. Det är många dagar som har varit riktigt deppiga och jag har funderat på att lägga av och allt möjligt. Men på något sätt har jag fått hjälp av laget och teamet här som har pushat mig att bita i och fortsätta. Det har jag gjort och det har gett resultat.

”HAN VAR HELT KNÄCKT”

I en intervju med C More under matchen berättade Johan Davidsson, nu assisterande sportchef i HV71, om Thörnbergs tuffa väg tillbaka.

– Vi hade mer eller mindre gett upp också. Han kom in med full en energi ena dagen och nästa dag var han helt knäckt. Han hade svårt att ta sig ur sängen, han fick liksom inte de där svaren han ville ha. På något sätt så hittade han tillsammans med läktarteamet en väg tillbaka. Det är riktigt riktigt starkt och framför allt är det kul för honom själv att han får chansen att spela.

Och Thörnberg berättar för Hockeysverige.se att det faktiskt var så pass illa att han hade svårt att ta sig ur sängen.

– Så är det. Ibland ville man inte ens åka till hallen för att man var så deppig. Det är tufft. Tufft att bli äldre, säger han och kan nu le åt det hela.

Förutom ett leende så visar Thörnberg också upp en ispåse här och skrapsår där på sin kropp. FBK gick hårt åt honom från start. Kanske lite extra hårt med tanke på att forwardens skadehistorik?

– Nja, jag tycker inte det var så farligt. Det var några fysiska kamper och jag älskar att spela det där spelet. Så de får gärna fortsätta, för jag blir bara bättre av det. Så för mig gör det ingenting, säger Martin Thörnberg och bränner av ett nytt stort leende.