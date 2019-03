Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

Besvikelsen från ifjol ska inte upprepas för Frölunda. I alla fall om man tror Sebastian Stålberg. I kvartsfinalreprisen mot Malmö ska Göteborgslaget nyttja de nycklar som krävs för ta revansch mot skåningarna – och avancera till semifinal.

– Det känns inte som att de har den spetsen vi besitter, säger Sebastian Stålberg till hockeysverige.se.

Grundserien är arkiverad och blicken har riktats mot slutspel. Efter nio dagars matchuppehåll är det nu dags för Frölunda att kliva in i sin kvartsfinalserie. Veckan som gått har ägnats åt att träna, samla energi och förbereda kropp och huvud på den stundande uppgiften.

För det är inte vilken uppgift som helst. När pucken släpps i Scandinavium en bit efter 15:00 på lördag är det Malmö som befinner sig på andra sidan mittlinjen. Samma Malmö som ifjol såg till att Frölunda tvingades gå på semester bra mycket tidigare än de önskat.

– Det slutade ju snöpligt förra året, så nu ska vi äntligen få ta revansch, säger Frölundas Sebastian Stålberg som gör sin fjärde säsong i klubben sedan hemkomsten från Nordamerika.

Sebastian Stålberg deppar med kollegorna efter uttåget i kvartsfinalen 2018. (Foto: Bildbyrån/Christian Öhrnberg)

”ALLA VET VAD DE SKA GÖRA”

29-åringen har blivit en del av Göteborgslagets stomme under de senaste säsongerna och han ser sig själv som en av flera ledare i gruppen. Han försöker alltid vara en lagkamrat som hjälper sina nya kollegor att hitta rätt i spelsystem och omklädningsrum så snabbt som möjligt, för att kvaliteten på isen ska hålla en hög nivå.

– I år känns det verkligen som att vi hittat varandra tidigt och alla köper in till att spela på det sättet vi val spela. Och det har resulterat i en stabil säsong. Visst några bottennapp här och där men över hela säsongen tycker jag ändå att vi varit stabila, säger forwarden.

Grovjobbaren ser med tudelad blick på den gångna säsongen, som visserligen inte varit i nivå med de tre föregående sett till poängstatistiken, men som ändå varit stark för Lerumssonen.

– Poängmässigt kommer jag ju inte upp till vad jag gjort, mitt första år tillbaka var mitt bästa år, tror jag. Men det är mycket annat, jag tycker nog att den här säsongen är den jag spelat bäst fast inte fått någon utdelning. Det är lite konstigt hur det där funkar, säger Sebastian.

– Och alla har olika roller, alla vet vad de ska göra. Självklart vill man göra mer mål och poäng, det är inget snack om det. Men inte på bekostnad av att göra andra saker bra, som att blocka skott eller vinna en forecheck. Förhoppningsvis kan man hjälpa till lite i slutspelet med någon poäng eller någon kasse.

Totalt 9 poäng (3+6) blev det för Sebastian Stålberg under de 40 grundseriematcher han spelade. (Foto: Bildbyrån/MIchael Erichsen)

SEBASTIAN STÅLBERG KÄNNER SIG STARK

Under speluppehållet har Sebastian Stålberg njutit av att träna. Underkroppsskadan som höll honom borta från spel under sex omgångar i slutet av grundserien gjorde att han inte kunnat träna med laget lika mycket som vanligt.

– Det är skönt att komma in i vanlig träning med laget igen, och hitta lite känsla med puck och klubba.

Vad är ditt knep för att formtoppa inför slutspel?

– Jag tror nyckeln är att ligga i hela säsongen, att göra det tråkiga. Inte fuska i gymmet utan fortsätta att hålla kroppen stark. Många brukar dala av mot slutet av en säsong, och bara spela matcher och ta bort det andra. Nu har jag ju fått ett litet försprång med att kunna vara i gymmet under tiden jag varit skadad, fått till fysiken. Så rent styrkemässigt känner jag mig väldigt stark i att gå in i slutspelet.

– Sedan är det klart att man tappar lite tempo och puckkänsla när man spelar men det tror jag kommer tillbaka relativt fort.

Minst två gånger till denna vår kommer Sebastian Stålberg och hans Frölunda att skrinna ut igenom sitt indianhuvud i Scandinavium. Blir det ännu fler? (Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen)

”VARIT LITE GRISIGA MATCHER”

Och Malmö var det, ja. Laget från söder som den 29 mars förra året tystade göteborgarna inför drygt 12 000 åskådare i Malmö Arena. Serien gick till sex matcher då, och Frölunda var rejält stukade efter uttåget.

Vilka spontana tankar dyker upp kring att Malmö är motståndare i kvarten igen?

– Den spontana tanken är att det är roligt att få revanschen. Det blev ett snöpligt slut förra året. Men vi vet hur vi ska göra och ta oss an dem för att ta revansch från förra året. Det ska bli sjukt jävla roligt.

– Jag tror att nyckeln kommer vara powerplay, boxplay och målvaktsspel, för det är tajta, tuffa matcher, det är inte mycket som händer fem-mot-fem. Förra året hade vi inget vidare powerplay eller boxplay i den serien, och då blev det som det blev. Jag tror det är en väldigt viktig del, att få det att funka. Men vi har varit bra över hela säsongen där, så det ska nog bli bra.

Är det extra mycket bränsle för er att det blev just Malmö?

– Det är påkopplat med känslor vilka man än vinner tror jag. Man vill ju vinna så in i helsike i ett slutspel, då blir det på en helt annan nivå. Men absolut, det har varit lite grisiga matcher och brukar vara det mot Malmö. Så det blir lite extra från förra året.

Vad talar för att ni tar er vidare till semifinal i år?

– Vi har en väldigt bredd i laget tycker jag. Vi har fyra kedjor som kan mala på. Malmö är tuffa, absolut, men det känns inte som att de har den spetsen som vi besitter. Och jag tror det är det som kommer avgöra.