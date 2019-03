Tobias Rieder fick utstå svidande kritik från sin egen klubbpresident. Nu svarar han på Nicholsons uttalande.

– Jag känner mig besviken och förolämpad, säger tysken till Edmonton Sun.

Det var under natten mellan torsdag och fredag, svensk tid, som Edmontons president Bob Nicholson gick ut och kritiserade Tobias Rieder under ett frukostmöte med innehavare av säsongsbiljetter.

”Toby var en spelare som andra klubbar ville ha. Han kom hit ett år för att han ville spela med Leon Draisaitl. Han trodde att om han inte spelade med Leon skulle han få spela med Connor McDavid och göra 15-16 mål och i stället för att tjäna två miljoner skulle han kunna skriva ett fyraårskontrakt värt 3,5 miljoner dollar. Toby Rieder har inte gjort ett enda mål. Toby Rieder har missta så många frilägen. Om Toby Rieder hade gjort tio eller tolv mål hade vi antagligen varit i slutspel nu”, uppges Nicholson ha sagt enligt Bruce McCurdy.

Efter dagens träning träffade Tobias Rieder den samlade mediekåren och pratade om vad Bob Nicholson hade sagt.

– När du ser citaten så kan man först inte tro sina ögon. Jag tycker att det är en stor besvikelse och jag känner mig förolämpad, säger den 26-årige tysken till Edmonton Sun.

Tobias Rieder är självklart missnöjd med att inte ha gjort ett enda mål. Han hade högra förväntningar på sig själv.

– Jag är den förste att erkänna att jag inte har en bra säsong. Det har inte varit lätt för mig utan snarare mycket svårt. Jag går dock fortfarande ut och ger allt jag har varje gång jag är på isen.

Reaktionerna har varit många efter Nicholsons uttalande. Tysken menar att han har fått höra mycket om det. Det tog speciellt upp av hans lagkamrater som alla står bakom Rieder.

– Jag tycker att tajming för kommentarerna var konstig. Vi är fortfarande med i slutspelsracet och jag tänker fortsätta gå ut på isen och visa mitt spelhjärta. Jag spelar för killarna och vännerna som jag har i omklädningsrummet.

– Vi har pratat hela året om att gå igenom motgångar och att vi spelare måste hålla ihop. Jag tycker inte att det är rätt att peka ut en enskild individ på detta sätt i en lagsport.

– Alla läste det. Så fort jag kom in i omklädningsrummet inför matchen så kom killarna fram till mig. De tyckte inte heller att det var rätt. Det känns bra att veta att alla de andra spelarna stöttar mig.

Tobias Rieder tycker att det var klumpigt gjort av Nicholson. Han menar att han självklart känner till problemet med sin egen måltorka. Han känner sig däremot väldigt uthängd och utpekad.

Inför matchen mot Columbus Blue Jackets gick Nicholson fram till Rieder och bad om ursäkt för sina uttalanden, även om det var lite väl sent att ta tillbaka vad han hade sagt.

– Min telefon exploderade med meddelanden när nyheten kom ut. Strax efter det kom Bob fram till mig och bad om ursäkt. Han sade att han ångrade det. Jag godtog ursäkten, det var det vuxna sättet att hantera det, säger Rieder.

Rieder är inne på sin femte NHL-säsong. När han kom in i ligan i Arizona Coyotes sågs han som en stor talang men han har ännu inte riktigt levt upp till sin potential. Hans bästa säsong var 2015/16 när han sköt 14 mål och 37 poäng. Den här säsongen har han däremot bara mäktat med elva assist på 60 matcher.

Tysken har spelat fyra VM för sitt land. Han var även med och spelade World Cup för Team Europe när laget skrällde sig till en finalserie mot Kanada efter att ha slagit ut Sverige på vägen.

Det återstår att se vad som händer med Tobias Rieder nästa säsong men just nu känns det tveksamt om han blir kvar i Edmonton Oilers.

