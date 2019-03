Robert Hägg (8) firar sitt mål. Foto: Bildbyrån

Philadelphia Flyers svenske back Robert Hägg är ingen van målskytt i NHL. Inatt kom säsongens femte mål, men dt räckte inte till seger mot New York Islanders som kunde vinna med 2-4.

Philadelphia jagar slutspel och är i stort behov av poäng. Inatt började det bra mot New York Islanders när Robert Hägg slog till med sitt första mål i ligan sedan 27 december. Hans femte totalt under säsongen.

Men Islanders, med Robin Lehner mellan stolparna, skulle komma tillbaka. De kvitterade i den första perioden och i den andra så kunde de också ta ledningen. Flyers kvitterade förvisso, men Josh Bailey såg med två mål i den tredje perioden till att ö-laget kunde knipa samtliga poäng.

Tungt tapp för Flyers i jakten på slutspel. Nu är de sju poäng poäng bakom Montreal Canadiens som just nu innehar den sista wild card-platsen till slutspel.

— Dålig känsla just nu. De spelade bättre än oss hela matchen. Vi förtjänar inte att vinna idag. Just nu är det en hemsk känsla, sa en besviken Robert Hägg till nhl.com efter matchen.

Philadelphia Flyers – New York Islanders 2-4 (1-1,0-1,1-2)

Philadelphia: Robert Hägg, Shayne Gostisbehere

New York Islanders: Josh Bailey (2), Brock Nelson, Nick Leddy

SE HÖJDPUNKTER FRÅN MATCHEN HÄR: