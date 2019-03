Mantas Armalis blev utbytt i den andra kvartsfinalmatchen mot Djurgården. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Mantas Armalis blev stor matchhjälte när Skellefteå knep den första kvartsfinalmatchen mot Djurgården i lördags. Under måndagskvällen blev 26-åringen utbytt efter att ha släppt in tre mål på tolv skott i den första perioden.

– Det är klart som fasen att jag är besviken. Jag är jättebesviken på min insats, säger Armalis till hockeysverige.se efter 3–6-förlusten.

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han såg nästan på egen hand till att Skellefteå kunde gå upp i en 1–0-ledning i matcher efter sin insats på Hovet i lördags. När kvartsfinalserien mot Djurgården vände upp till Västerbotten under måndagskvällen fick Mantas Armalis infinna sig i en annan, tråkigare roll.

Efter att ha släppt in tre mål på tolv skott i den första perioden blev Armalis utbytt inför den andra perioden.

– Det känns förjävligt. Samtidigt kan jag inte kollapsa bara för det här. Det här är bara andra matchen av eventuella sju och jag måste hjälpa laget så gott jag kan, säger Armalis.

”SKA INTE SKYLLA PÅ NÅGOT”

Två av målen föll in under kategorin ”billiga”, då först Sebastian Strandberg kunde utnyttja ett missförstånd mellan Armalis och Jonathan Pudas innan 26-åringen släppte in Daniel Brodins skott från obefintlig vinkel i slutet av den första perioden.

– Det är klart som fasen att jag är besviken. Jag är jättebesviken på min insats, säger Armalis.

– Samtidigt är det väldigt små marginaler. På det tredje målet hade pucken hade lika gärna kunnat studsa på plocken och ut istället för att trilla in. Jag hade också kunnat suga in det andra målet om han (Strandberg) hade fått en lite bättre träff på pucken. Då hade nog inte pucken gått under mig. Samtidigt ska jag inte skylla på något. Jag är grymt besviken så klart.

Skellefteå hade svårt att matcha lördagens defensivt perfekta insats inför hemmapubliken i Skellefteå Kraft Arena.

– Vi ville behålla samma saker i det taktiska i försvaret som i lördags. Då höll vi dem ute riktigt bra och det gjort mitt jobb mycket lättare. I dag lyckas vi inte riktigt med det och de får lite klarare lägen och lite slumpchanse. Jag tror nog att alla härinne är besvikna över resultatet, säger Armalis.

Hur gör du för att gå vidare från den här matchen?

– Det är inga konstigheter, egentligen. Det är bara att lägga den här matchen bakom sig och fortsätta blicka framåt. Man får inte bli för hög nä det går bra eller för låg när det går dåligt.

Djurgården kunde till slut vinna matchen med 6–3 efter att stockholmarna visat upp en helt annan effektivitet i anfallsspelet denna kväll. I och med det är matchserien kvitterad till 1–1. Nu väntar match tre i Stockholm på onsdag.

Mantas Armalis hoppas att laget kan studsa tillbaka på vinnarspåret direkt och upprepa den fina insatsen från i lördags.

– Jag förväntar mig att vi hittar samma fokus som vi hade i den första matchen och att vi sen börjar bygga därifrån igen, säger Armalis.