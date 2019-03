Storfavoriten höll för trycket. Efter att ha tappat till 0-2 i matcher så lyckades Luleå/MSSK vända finalserien och vinna med 3-2 i matcher. Den femte och avgörande finalen blev aldrig riktigt spännande då Luleå vann med 5-1. – Det är he

19 mars, 2019

En ny landslagsledning, en ny spelidé och åtta VM-debutanter. Det blir mycket nytt när Ylva Martinsen kliver in i sin första stora turnering som förbundskapten för Damkronorna. – Under säsongen har vi känt att när vi har fått in de här