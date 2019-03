Isac Brännström och Markus Lauridsen firar HV:s 2-1-mål. Foto: FREDRIK KARLSSON/Bildbyrån

HV71 vann i Karlstad igen. Det var den tredje bortasegern i den här kvartsfinalserien. Fjärdekedjan med Gustafsson, Brännström och Törngren var het och gjorde alla HV:s mål.

Färjestad tog en tidig ledning genom Alexander Johansson som sköt sitt första mål för säsongen. Johansson har dragits med skadebesvär under säsongen och spelade bara i 14 grundseriematcher.

– Det är fantastiskt. Det har varit en enormt lång resa fram till det här, säger han i C Mores pausintervju.

Därefter tog HV:s fjärdelina över. Christoffer Törngren sköt 1-1 i slutet av den första perioden. 71 sekunder senare var kedjekamraten Isac Brännström framme och gav HV71 ledningen, assisterad av Törngren.

– Vi startar lite tungt med att släppa in. Men sen får vi lite flyt och får sätta tre kassar. Vi rör på benen allihop och flyttar pucken. Vi löser problemen på ett bra sätt. Inför den tredje ville vi komma upp på dom och åka med dom. LIgga nära så de inte får skölja över oss, säger Brännström till C More

I inledningen av den andra perioden utökade HV sin ledning. Målskytt var återigen Christoffer Törngren. David Gustafsson passade fram till två av målen. Tillsammans noterades kedjan för sju poäng i matchen.

– Det är kul att lira i dag. Vi snackade ihop oss innan att det var dags att trycka in några puckar, vi har haft några lägen tidigare, säger David Gustafsson i C More.

Färjestad lyckades visserligen reducera men det räckte inte och det blev en tredje raka bortaseger i den här kvartsfinalserien.

Det var den tredje raka bortasegern i serien och HV71 har fördel i serien. Jönköpingslaget går nu till en hemmamatch med 2-1 i ryggen och kan skaffa sig matchboll i ett utsålt Kinnarps Arena.

Färjestad – HV71 2-3 (1-2,0-1,1-0)

Färjestad: Alexander Johansson, Gustav Rydahl

HV71: Christoffer Törngren 2, Isac Brännström

HV71 leder med 2-1 i matcher.