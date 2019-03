Jesper Frödén. Foto: Bildbyrån

AIK:s Jesper Frödén fick matchstraff för en smäll mot David Rundqvist i Leksand. Han anmäldes till disciplinnämnden som nu väljer att fria AIK-spelaren helt.

– Om man kollar noga så träffar kollisionen inte i huvudet, utan den träffar enbart på axeln, säger Frödén i ett uttalande.



I slutet av kvalmatchen mellan AIK och Leksand åkte Jesper Frödén på ett matchstraff. Han åkte in i huvudet på David Rundqvist, som just rest sig efter en tidigare smäll, och fick 5+20 för checking to the head. Under måndagen anmäldes Frödén även till disciplinnämnden för smällen.

”TRÄFFAR AXELN OCH INTE HUVUDET”

Jesper Frödén säger i ett uttalande att han inte hade någon avsikt att skada Rundqvist samt att han kontaktade Leksandsspelaren efter matchen.

– Det blir olyckligt när Rundqvist precis bromsar in och ställer sig upp när jag kommer i samma åkriktning. Min mening var absolut inte att skada Rundqvist utan jag uppfattar att vi kolliderade i väldigt låg fart och jag sätter inte emot på något sätt i kollisionen.

– Om man kollar noga så träffar kollisionen inte i huvudet, utan den träffar enbart på axeln och därav rotationen på honom. Rundqvist spelade sedan vidare det powerplay:et och även hela matchen. Jag har även kontaktat Rundqvist och allt var bra med honom.

Disciplinnämnden meddelade under tisdagseftermiddagen att Frödén frias helt från straff efter smällen.

”Nämnden, som har granskat filmsekvensen, konstaterar att det inte går att bortse från Jesper Frödéns invändning om att tacklingen inte har träffat motspelaren i huvudet utan på axeln. Vid den bedömningen är det inte utrett att Jesper Frödén gjort sig skyldig till en checking to the head. Anmälan lämnas därför utan bifall.”, skriver nämnden i ett pressmeddelande.

Jesper Frödén tvingas därför varken betala böter eller avstå matcher för situationen. Han får därför spela när AIK inleder nästa säsong.

