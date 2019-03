23 år gammal får Ludvig Larsson sin chans i Nordamerika. Efter fem säsonger i USA med collegehockey skriver svensken nu på ett tryout-kontrakt med New Jersey Devils farmarlag Binghamton Devils.

Ludvig Larsson är inte direkt känd för den svenska hockeypubliken. Han representerade Malmös juniorlag mellan åren 2011 och 2014. Därefter bar det av till USA för forwarden.

Han har spenderat fem säsonger i olika junior- och collegelag i USA. På 181 matcher där har han producerat 125 poäng (54+71).

Larsson är son till Carl-Erik Larsson som har gjort 182 Elitseriematcher för Leksand och Malmö.

I Binghamton Devils återfinns Eddie Läck som nu inte längre är ensam svensk i laget.

OFFICIAL: #BingDevils have signed forward Ludvig Larsson (@ludvig33) to an ATO.

— Binghamton Devils (@BingDevils) March 26, 2019