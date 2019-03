Adam Reideborn. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

Stark i grundserien, men utan den där slutspelsframgången att luta sig emot. Fjolårets slutspelsinsats har gnagt på Adam Reideborn. Nu är djurgårskeepern ute efter revansch. I den tredje kvartsfinalen mot Skellefteå var han skillnaden.

– Jag tycker att jag hade för många dåliga matcher i slutspelet då, säger han till hockeysverige.se efter 3–1-segern på Hovet.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det brukar påstås att det är framgångarna i slutspelet som gör hockeyspelaren. Adam Reideborn tillhör de som tror på det påståendet. Därför ser han inte bara årets slutspel som viktigt för Djurgården som lag utan även sig själv som spelare och det rykte han bär på.

Det grundar sig att 27-åringen under sin genombrottssäsong i fjol, där han vann målvaktsligan genom att stoppa 93,7 procent av skotten i grundserien, inte alls fick till det i slutspelet. Djurgården gick visserligen till semifinal mot nuvarande kvartsfinalmotståndaren Skellefteå, men där fick han se sig överglänst av motståndarnas keeper Joni Ortio. Reideborn stannade på en räddningsprocent under 90,0.

När han stoppade 28 av 29 skott i den tredje kvarten under onsdagskvällen var han matchens klart mest lysande stjärna. Kanske en indikation på att årets upplaga av Adam Reideborn är bättre än fjolårets

– Det kändes bra. Jag fick slita, göra lite bra räddningar och hjälpa laget att vinna. Så här tycker jag inte att jag steppade upp i förra slutspelet, säger han och menar att det är ett steg i rätt riktning.

– Jag vill ha revansch från förra året. Jag tycker att jag hade för många dåliga matcher i slutspelet då. Laget behövde en bättre målvakt, men fick inte det då. Planen i år är att vara en bättre målvakt och hjälpa laget att gå längre.

So far, so good.

BÄTTRE KOLL PÅ SINA EGNA SVAGHETER

Djurgården har 2–1 i matcher och Reideborn en räddningsprocent på 92,9 – precis som under årets grundserie i SHL. Han tror att erfarenheten han har byggt på sig, inte minst från fjolåret, har varit till hjälp. Samtidigt har han tillsammans med målvaktstränaren Janne Öhman försökt sätta sig in i vad motståndarna kan tänkas ha för gameplan mot honom som målvakt.

– Motståndarlagen har väldigt bra koll på alla målvakter. I slutspelet blir man väldigt synad på de svagheter man har, så jag har egentligen försökt tänka lite på vad de kan tänkas ha hittat på mig och vad jag behöver vara lite mer noggrann på och vilka detaljer som kan vara viktiga mot lagen. Jag har lite mer koll på mina svagheter nu och har hittat ett jämnare spel, säger Adam Reideborn.

I den tredje kvartsfinalen hade Djurgården stundtals svårt att hitta det egna spelet. I framför allt andra perioden blev man hårt tillbakatryckta, men kunde tack vare Reideborns spel lämna de 20 minuterna med en 2–1-ledning. Totalt sköt hemmalaget bara 15 skott på mål.

– Så länge vi vinner är vi nöjda med det, säger målvakten med en axelryckning.

– Vi vill såklart ha mycket puck, vara det spelförande laget och trycka oss in på mål och skapa oreda. Vi var inte på topp i puckbehandlingen utan måste upp i nästa match. Men vi tog ändå en vinst i dag och är nöjda med det.