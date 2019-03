Jacob de la Rose tvingades avbryta förra veckans match mot New York Rangers på grund av oregelbunden hjärtrytm. Nu kan 23-åringen tvingas till en säsongsavslutande hjärtoperation.

LÄS ÄVEN: Detroit-svensken till sjukhus efter hjärtbesvär: ”Kunde inte få ner pulsen”

Det var i förra veckans bortamöte med New York Rangers som Jacob de la Rose tvingades kliva av. VM-guldmedaljören från förra våren hade problem att få ner pulsen i pausen mellan den första och andra perioden och plockades således bort från matchen av lagläkaren.

Detroit tränare Jeff Blashill berättar för M Lives reporter Ansar Khan att de la Rose träffat en specialist under onsdagen. Denna hjärtspecialist ska i sin tur ha rekommenderat de la Rose att göra en hjärtoperation, vilket skulle avsluta 23-åringens säsong i förtid.

Vid en operation skulle de la Rose heller inte vara aktuell för VM-spel till våren. Enligt Blashill skulle de la Rose vara redo för spel igen lagom till lagets träningsläger till hösten.

23-åringen missade också delar av säsongsinledningen på grund av hjärtbesvär.

Arvikasonen står noterad för nio poäng (3+6) på 60 spelade matcher i Red Wings-tröjan den här säsongen.

#RedWings Blashill said Jacob de la Rose saw a specialist today who recommended a procedure for his accelerated heartbeat. He’ll likely undergo and be out for rest of season. But he will be ready for training camp.

— Ansar Khan (@AnsarKhanMLive) March 27, 2019