Ulf Hedberg lämnar Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist

Ulf Hedberg återvände till Leksands bås inför den här säsongen efter sju säsongers frånvaro. Efter säsongen gick kontraktet med dalaklubben ut och nu bekräftar Leksands GM Thomas Johansson att det inte blir någon förlängning av avtalet.

– Vi vill tacka Uffe för hans insatser i Leksands IF och önskar honom all lycka framöver, säger Johansson till Leksands hemsida.

Efter sju säsonger borta från båset återvände Ulf Hedberg till Leksands bås inför den här säsongen. 53-åringen skrev på ett ettårskontrakt med dalaklubben, ett kontrakt som alltså löpte ut efter denna säsong.

HOPPAS HITTA ERSÄTTARE SNABBT

Nu väljer klubben att inte förlänga avtalet med Hedberg. I stället kommer klubben att leta efter andra alternativ gällande huvudtränare till nästa säsong.

– Vi arbetar med en ersättare till Ulf Hedberg, och hoppas att kunna presentera detta under den kommande veckan. Vi vill tacka Uffe för hans insatser i Leksands IF och önskar honom all lycka framöver, säger Leksands GM Thomas Johansson i ett uttalande till klubbens hemsida.

Leksand slutade på en fjärdeplats i SDHL-tabellen den här säsongen. I slutspelet tog resan mot SM-guldet slut redan i kvartsfinalen, då HV71 kunde vinna matchserien med 3–1 i matcher.