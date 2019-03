Anders Grönlund jublar tillsammans med Ryan Lasch efter 3-0-målet mot Malmö. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Het, hetare, Ryan Lasch.

I den tredje kvartsfinalmatchen mot Malmö stod amerikanen för fyra poäng i 7-2-vinsten och såg till att Frölunda kunde gå upp i en 2–1-ledning i matchserien.

Efter att ha kört över Malmö i den första kvartsfinalen plockades Frölunda ner på jorden av skåningarna i seriens andra match i måndags. Väl hemma i Göteborg igen kunde Frölunda studsa tillbaka på vinnarvägen igen.

Hemmalaget besegrade Malmö med förkrossande 7–2 efter att lagets poängkung Ryan Lasch stått för fyra assist i segermatchen. Amerikanen står nu noterad för fem poäng på tre matcher i årets SM-slutspel.

”HAR LITE ATT FUNDERA ÖVER”

I Malmömålet slutspelsdebuterade Lars Volden mellan stolparna. Debuten blev inte direkt minnesvärd för den OS-meriterade norsken, som fick plocka pucken ur nätmaskorna vid sju tillfällen.

Malmös tränare Peter Andersson var långt ifrån nöjd med sitt lags insats.

– Efter tre är det i stort sett kört igen. Vi får ettan, men de får in fyran direkt. Vi försöker hitta tillbaka, men det är svårt naturligtvis. Vi har lite att fundera över, säger Malmös tränare Peter Andersson till C More.

Frölundas mål gjordes av Chay Genoway, Joel Lundqvist, Patrik Carlsson samt två mål vardera av Simon Hjalmarsson respektive Anders Grönlund. Malmös tröstmål prickades in av Marcus Björk och Johan Olofsson.

På fredag fortsätter kvartsfinalserien mellan lagen, då i Malmö Arena.