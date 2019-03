Johannes Salmonsson skriker ut sin glädje efter segermålet. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

0–1, 1–2, 2–3, 3–4.

Fyra underlägen – fyra upphämtningar av Timrå. I den andra förlängningsperioden blev sedan Johannes Salmonsson stor matchvinnare när Timrå tog en 1–0-ledning i matchserien mot Oskarshamn.

– Det är många som har krigat på bra här och det är en jävligt viktigt psykologiskt att få den här matchen, säger Salmonsson till C More efter 5–4-segern.



Publiken i NHK Arena bjöds på en riktig rysare när den första kvalmatchen mellan Timrå och Oskarshamn utspelade sig under onsdagskvällen.

Oskarshamn ledde matchen vid fyra olika tillfällen, men varje gång kunde hemmalaget Timrå kvittera matchen. När Joakim Thelin sköt 4–3 med mindre än två minuter kvar av den tredje perioden såg smålänningarna ut att kunna knipa den första matchen.

”ALL CRED TILL OSKARSHAMN”

Då visade Timrå återigen prov på stark lagmoral, när Vilmos Gallo något turligt kunde styra in 4–4-kvitteringen med bara 13 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Efter en mållös fjärdeperiod kunde sedan Johannes Salmonsson avgöra matchen i inledningen av den andra förläningsperioden.

– Det är en otroligt härlig känsla. Det var en jävligt tuff match. Det är många som har krigat på bra här och det är en jävligt viktigt psykologiskt att få den här matchen, säger Salmonsson till C More.

Johannes Salmonsson, så heter Timrås stora hjälte i detta MARATON till första kvalmatch! #twittpuck @hockeyallsvensk @timra_ik pic.twitter.com/slFLxLJ2IJ — C More Sport (@cmoresport) March 27, 2019

Salmonsson är beredd på en lång och tuff matchserie mot smålänningarna.

– All cred till Oskarshamn. Det är ett bra lag och det här kommer att bli en tuff serie, säger Salmonsson.

Nästa match spelas på fredag i Oskarshamn.