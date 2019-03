EN OVÄNTAD MÖJLIGHET. Dennis Svensson blev förvånad när Djurgården ville ge honom chansen i SHL. Foto: Bildbyrån

Under många år kombinerade han karriären i Hockeyettan med ett jobb som snickare. I går hjälpte Dennis Svensson Djurgården till en viktig kvartsfinalseger mot Skellefteå. Här är hans annorlunda resa till SM-slutspelets rampljus.

– Det är en lite klurigare väg att ta sig uppåt när man spelat i ettan och tvåan, säger Svensson till hockeysverige.se.



Det var ett första SHL-mål som smakade särskilt bra.

Mitt under Skellefteås press för att skaka fram ett kvitteringsmål sent i den tredje perioden vände Djurgården på spelet. Mattias Guter spelade elegant fram Dennis Svensson som lyfte in 3–1-pucken bakom Mantas Armalis. Ett försäkringsmål som fick ett fullsatt Hovet att explodera i en kombination av glädje och lättnad.

För huvudpersonen själv var det mycket mer än bara hans första mål på SHL-nivå och en slutspelsseger. För Dennis Svensson var det en symbolisk belöning för år av slit i en hockeykarriär som länge såg ut att fastna i Hockeyettan. Nu plötsligt befinner sig den 26-årige skåningen i händelsernas centrum. Mitt på en upplyst scen i svensk ishockeys epicentrum, långt ifrån den oglamourösa tillvaron i landets tredjeliga.

– Jag har väntat på det här ett tag nu, säger han med ett leende.

SATSA ELLER LÄGGA AV

Backar vi bandet knappt fyra år stod Dennis Svensson inför ett val. Efter fyra säsonger i Hockeyettan och ett jobb som snickare utanför isen kände den då 22-årige centern att något behövde hända.

– Man har alltid haft kompisar som man har lirat med när man var yngre som man kände att man var lika bra som eller till och med bättre än. Det är många av dem som har spelat på en mycket högre nivå så någonstans har man alltid haft en tro att man skulle klara av att spela högre upp, säger han.

– Det är en lite klurigare väg att ta sig uppåt när man spelat i ettan och tvåan. Man måste lyckas i varje division för att ta nästa steg. Det är en brokigare väg, men jag gav det en chans sista året i Kristianstad där. Hade det inte lyft då vet jag inte vad jag hade gjort faktiskt. Jag sa till mig själv att antingen vill man upp eller så kan man lägga av.

Där och då lyfte det. Ett starkt kval, med nio mål på nio matcher för moderklubben Kristianstad 2016, gav honom ett allsvenskt kontrakt med Pantern. Där har han spelat under merparten av de tre senaste åren innan den gyllene chansen dök upp alldeles innan transferfönstret stängde 15 februari i år.



Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström

VÄRVAD SOM ”EXTRASPELARE”

Att Dennis Svensson spelar SM-slutspel med Djurgården just nu är anmärkningsvärt i sig. Efter att ha värvats till SHL och Karlskrona i slutet av förra säsongen – och varit med om att åka ur samma liga – återvände han till Pantern inför den här säsongen. Där blev det två mål och åtta poäng på 44 matcher. Han är själv den första att erkänna att han inte hade en bra säsong i Hockeyallsvenskan, vilket gjorde Djurgårdens intresse ännu mer överraskande.

– Jag blev förvånad, jag hade inga tankar på det alls, medger Svensson.

– Först och främst var det jättekul att de ens visade intresse. När jag snackade med dem sa jag att jag aldrig skulle tacka nej till en sådan här chans för jag visste att det skulle göra mig till en bättre hockeyspelare att bara vara här och träna och se hur det fungerar. Sedan handlar det om att slå sig in i laget. Jag har haft tur som har fått spela eftersom vissa gått skadade och att jag fått speltid.

Djurgårdens värvning av Dennis Svensson var mycket riktigt en försäkring om det skulle uppstå skador. När bland annat Henrik Eriksson och Jonathan Davidsson nu saknas har det utmynnat i speltid som varken han själv eller tränare Robert Ohlsson hade räknat med.

– Det var ett roligt första samtal när jag sa att han skulle komma hit och vara en extraspelare och en extracenter. Nu har han kommit hit och spelat alla matcher och gjort ett jättebra jobb åt oss, berömmer coachen.

”HADE INTE RIKTIGT GLÄDJEN”

Flytten från Malmö till Stockholm har inneburit en slags nytändning. Efter åren i Pantern kände Dennis Svensson att han hade kört fast.

– De två föregående säsongerna var mycket bättre och jag hade det riktigt tungt i Pantern i år, säger han.

– Det var mycket upp och ned där och jag hade inte riktigt glädje när jag var där. När den här möjligheten dök upp steg glädjen. Det var bara att gå in och köra, jag hade inte så mycket att förlora.

Det är en inställning som gett utdelning i slutspelet. Efter en assist på elva matcher med Djurgården i grundserien har det blivit 1+1 på de tre kvartsfinalmatcherna. Tillsammans med Mattias Guter och Petteri Wirtanen har Dennis Svensson gjort ett starkt jobb i Djurgårdens fjärdekedja.

– Jag är supernöjd. Han gör allt i playbooken hela tiden och sedan är det kul att han får krydda med någon passning i förra matchen och mål nu. Han gör verkligen boken varje byte och det är imponerande. Jag är jättenöjd med Dennis, säger Robert Ohlsson och jämför Svensson med en tidigare och nuvarande lagkamrat.

– Det är precis som Sebastian Strandberg när han kom in i fjol. Dennis har gjort lite samma resa.

INSPIRERAD AV KOMPISEN

Strandberg kom till Djurgården från Pantern i slutet av förra säsongen och lyckades spela till sig ett tvåårskontrakt med klubben. Den här säsongen slog han till med elva mål och 27 poäng i SHL och varit en av de stora positiva utropstecknen i Djurgården.

– Han har gjort en riktigt bra säsong och det är klart man blir inspirerad av den vägen han har tagit. Han kom hit sent förra året, fick några matcher och var med och krigade. Det är något man blir taggad av att se, säger Dennis Svensson.

Oavsett om det blir en fortsättning eller inte bortom den här säsongen har Dennis Svensson fått den nytändning i karriären han var ute efter. Det innebär sannolikt att han inte behöver jobba som snickare inom en överskådlig framtid.

– Det är ju roligare att vara ett hockeyproffs än att snickra, avslutar han med ett brett leende.