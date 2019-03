Otäcka bilder från Oskarshamn. Foto: C More

En otäck incident inträffade i slutet av den andra perioden mellan Oskarshamn och Timrå. Johannes Salmonsson föll olyckligt vid sargen och blev liggande innan han bars ut på bår.

Det var i slutet av den andra perioden som Timrås Johannes Salmonsson fick ett felskär vid sargen och trillade. Samtidigt kom en Oskarshamns-spelare in i situationen och träffade Salmonsson i huvudet med knät i vad som synes vara en olyckshändelse.

Timrå-spelaren blev liggande länge på isen och såg rejält groggy ut. Medicinsk personal försökte resa honom upp, men benen bar inte. Tillslut kallades båren in och Johannes Salmonsson bars av.

— Det ska förhållandevis ha gått bra, det är det första jag fått. Han är på väg till sjukhus nu, berättade Timrå-tränaren Fredrik Andersson för C More inför den tredje perioden.