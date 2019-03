Igår var det hans lagkamrat som var i blickfånget gällande NHL-intresse. Idag kommer uppgifter från Nordamerika som låter berätta att det ska finnas intresse för Färjestads back Theodor Lennström från andra sidan Atlanten.

Theodor Lennström gör sin andra säsong i SHL för Färjestad och blev under årets grundserie den tredje mest producerande backen i klubben under grundserien med sina två mål och 13 assists.

Nu rapporterar NHL-insidern Darren Dreger att det finns intresse från NHL om Lennströms tjänster nästa säsong.

Igår var det ju hans lagkamrat Joakim Nygård som omgärdades av rykten om NHL-intresse. Nu kan han alltså få sällskap över Atlanten.

Theodor Lennström kom till Färjestad inför fjolårssäsongen från Karlskoga i allsvenskan. Dessförinnan har han bland annat spelat 26 matcher för AIK i SHL. I januari kom Mr.Madhawk med uppgifter som placerade Lennström i Frölunda nästa säsong. Men nu kan det alltså bli Nordamerika istället.

Talked about Joakim Nygard last night and the NHL clubs eager to sign him. His teammate, Dman, Theodor Lennstrom is also drawing some attention as a UFA.

— Darren Dreger (@DarrenDreger) March 29, 2019