Tidigare ryktades såväl Skellefteå som Luleå rycka i honom. Nu uppges Carl Becker vara klar för spel i HockeyAllsvenskan. Uppgifterna kommer från VIKFanCentral. - Inget klart, skriver Becker i ett SMS till hockeysverige.se. Tidigare under

HIFK hade länge en misslyckad säsong. Nu är de framme i semifinal. Det kan de bland annat tacka Erik Thorell för. HIFK såg länge ut att gå mot en mycket tung säsong, men efter en stark uppryckning spurtade laget in på en sjätteplats vilk

Kommande vecka tas truppen till U18-VM i Sverige ut. En av de som kommer komma med, och som ska leda ett ganska stjärntätt svenskt landslag, är superlöftet Alexander Holtz. - Att spela i landslaget är alltid kul, men just att få spela ett VM

Idag 09:59

Filip Larsson skrev in sig i en exklusiv skara i natt. Efter att ha hållit en ny nolla för sitt University of Denver är laget klara för spel i Frozen Four. Matchen var ännu en i raden av imponerande insatser av Larsson. Filip Larsson har haft