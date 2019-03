Foto: Bildbyrån

Djurgården kunde säkra en semifinalplats. Men Skellefteå vann bortamötet och räddade sin säsong. Nu fortsätter serien med match i Västerbotten.

Skellefteå lyckades återigen stänga ned Djurgården på Hovet. De gjorde det i match ett, då de höll nollan, och de gjorde det idag igen. Bortalaget gick fram till en 3-1-ledning innan Djurgården reducerade två gånger om via Robin Norell och Olle Alsing. Men Skellefteå höll alltså undan.

Det var via mål i special teams bortalaget gick fram till en 3-0-ledning. Storstjärnan Joakim Lindström gjorde två mål i powerplay och Andreas Wingerli gjorde mål i boxplay. Wingerlis mål kom efter att Djurgården haft ett bedrövligt PP-spel.

– Vi kommer inte in i zonen, vi byter, och sen kommer inte de in i zonen heller. Det blir bara skit av det. Det är sånt som avgör, powerplay och boxplay, i lägen när det står och väger, säger Djurgårdens Jakob Lilja till C More.

Wingerli var desto nöjdare.

– Det var riktigt skönt. Speciellt i det här läget. Det var en riktigt skön kasse.

I stället för semifinalfirande blev det alltså ett firande för Skellefteå, som förlängde matchserien och reducerade den till 3-2. På tisdag möts lagen igen. Kan de kvittera serien då, och tvinga fram en avgörande match på Hovet?

– Det är inte så jävla flashigt, men det behöver det inte vara i slutspel heller, sade Skellefteås Jonathan Pudas.