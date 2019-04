LÄGGER ÖVER PRESSEN HV71:s Markus Ljungh menar att det nu är Färjestad som har pressen på sig efter HV:s seger i kväll. Foto: Bildbyrån

Färjestad var stora favoriter inför kvartsfinalserien men nu står det 3-3 i matcher och en sjunde och avgörande match väntar. Då menar HV71 att de har allt att vinna.

– I Karlstad har vi vunnit två av tre matcher så pressen ligger på dem, säger Markus Ljungh till hockeysverige.se.

Klassikermötet mellan Färjestad och HV71 skulle bli en ganska ensidig affär. Det är seriesegraren som möter laget som slutade åtta i grundserien och som fick kämpa för att ens nå kvartsfinal. I verkligheten är det denna kvartsfinalserien som, hittills, är den enda att gå till en sjunde och avgörande match.

Detta då HV71 lyckades vinna på hemmais efter två förluster i Jönköping tidigare under serien.

– Vi är drivande i spelet och skapar flest chanser. Det är kul att vi får göra fem mål också. Vi får ju en chockstart när de tar en tidig ledning men vi är starka mentalt och lyckas lyfta oss och göra en så bra match med kniven mot strupen. Det är starkt, säger HV:s Markus Ljungh efter matchen.

”VILL REVANSCHERA MIG”

Just Ljungh har haft det tungt hittills under slutspelet. Under grundserien var han HV:s bästa offensiva spelare och vann den interna poängligan. Hans 40 poäng (16+24) var karriärsbästa samt femte bäst av alla spelare i hela SHL.



SUCCÉVÄRVNING Markus Ljungh har haft en otroligt bra förstasäsong i HV71 men har haft det svårare att producera i slutspelet. JÖRGEN JARNBERGER/Bildbyrån

Förväntningarna har därför varit höga på 28-åringen, som kom till HV71 från Djurgården inför säsongen. Han inledde starkt med ett mål och en assist i den andra åttondelsfinalen mot Rögle. Därefter har han gått poänglös från fem raka matcher. I kväll kom dock hans första poäng i kvartsfinalserien mot Färjestad.

– Det är skönt såklart. Jag har haft några bra lägen tidigare men missat så jag vill revanschera mig. Bara vi vinner så är jag nöjd men det är självklart skönt att ta sig in i poängprotokollet i den här serien.

Går det att kräva mer av dig?

– Poängproduktionen kan självklart bli bättre men jag tycker att jag har jobbat hårt där ute. Spelet i övrigt har funkat, både defensivt och offensivt. Jag får acceptera läget och ta det som det kommer. När jag får chansen då ska det smälla. Jag är nöjd över den här poängen och kommer fortsätta göra allt jag kan för laget.

Markus Ljungh passade fram till Mikko Lehtonens 2-1-mål i matchen. Det var lagets första mål i powerplay sedan den första kvartsfinalen och HV71 har haft otroliga stora problem i spelformen.

POWERPLAYMÅLET VIKTIGT FÖR SJÄLVFÖRTROENDET

Inför kvällens match hade laget bleka 4,35 procent i powerplay under slutspelet. Laget hade faktiskt minusstatistik i spelformen, ett mål framåt och två mål bakåt. Kvällens powerplaymål var därför otroligt viktigt för lagets självförtroende framöver.

– Det är bra för oss att göra mål i powerplay. Det måste vi fortsätta göra om läget kommer. Vi måste fortsätta med självförtroendet vi har fått i den spelformen och se det som en möjlighet och inte som en börda som det har varit. Jag tycker att vi skapar bra lägen och det var skönt att få utdelning.

De tidigare mötena mellan lagen har varit relativt målsnåla och som mest hade det, inför kvällens drabbning, blivit fem mål i en match. Då blev det istället islossning och det haglade in mål och chanser då slutresultatet blev 5-3.

– Det har varit en riktigt tajt serie. Det har inte varit många lägen som har släppts till. Det är kämpahockey där det gäller att åka mycket skridskor. Lägen kommer inte att komma av sig självt. Det är hårt jobb som gäller och det är kul att vi kunde bjuda fansen på detta.

– Vi har ändå gjort bra hemmamatcher men inte fått in pucken. I dag fick vi in puckarna och kan göra en bra match inför hemmafansen. Självförtroendet har vi inom laget och det tar vi med oss till matchen på onsdag och där har vi vunnit två gånger tidigare.



AVGÖRANDE I en riktigt sprakande och häftig serie mellan två starka lag väntar nu en sjunde och helt avgörande match. Foto: Bildbyrån

”DE HAR PRESSEN PÅ SIG”

De hade förutsättningarna mot sig inför serien och fick möta det tuffaste möjliga motståndet, seriesegraren. Dock så står HV71 upp väldigt bra och det har hittills varit sex jämna bataljer mellan lagen. Det är en bra värdemätare för HV som vet att de kan slåss mot de bästa i Sverige.

– Vi känns som ett bra slutspelslag. Vi har många rutinerade spelare som har varit med tidigare och vet vad som gäller i slutspel. Trots att många inte trodde på oss på förhand så har vi visat att vi kan stå upp mot dem.

Med endast en match kvar att spela så blickar Markus Ljungh och HV71 mot matchen på onsdag. Då ska allt avgöras i den sjunde kvartsfinalen uppe i Karlstad.

Vad talar för att det är ni som går vinnande ur den striden?

– Vi känns riktigt starka. Det är jävla go i gänget och vi går in med en riktigt bra känsla inför matchen på onsdag. I Karlstad har vi vunnit två av tre matcher så pressen ligger på dem.