OVÄNTAD HJÄLTE När HV71 behövde det som mest så klev junioren Max Wennlund fram och frälste laget. Foto: MATHIAS BERGELD/Bildbyrån

HV71 låg under med 2-3 trots att man ledde skotten med stor marginal. Jönköpingsklubben behövde någon som klev fram och frälste laget med en kvittering. In kliver junioren Max Wennlund som gör sin andra slutspelsmatch i karriären och sätter den så viktiga kvitteringspucken.

– Det var ren glädje att se pucken gå i nät, säger 20-åringen till hockeysverige.se.

I de två tidigare kvartsfinalerna i Kinnarps Arena tog HV71 ledningen för att sedan tappa och förlora. I kvällens match var det på väg att hända igen. HV ledde med 2-1 efter halva matchen men efter 16:38 i den andra perioden hade Färjestad vänt på steken. HV71 var just då utslaget ur slutspelet och letade efter en snabb kvittering.

30 sekunder efter Jesper Olofssons 3-2-mål så fick HV sin kvittering. Det var dock inte några av stjärnorna som frälste laget utan det var två spelare som tidigare varit utanför laguppställningen. Tidigare petade Sebastian Wännström fick loss pucken och passade fram till junioren Max Wennlund som distinkt satte 3-3, som om han inte gjort något annat i sin karriär.

”OTROLIGT HÄFTIGT”

Pucken gick in strax över FBK-målvakten Markus Svenssons benskydd och tog i stolpen och in i nät.

– Den satt fint. Det är där, en bit ovanför isen som de brukar sitta. Jag har tränat mycket på just den typen av skott, säger Wennlund efter matchen.

Max Wennlund, som spelar med nummer 26 utan sitt namn på ryggen, var ombytt i 16 grundseriematcher under säsongen och snittade 4:11 i istid per match. I kväll gjorde han sin andra slutspelsmatch i karriären och satte då också sitt första slutspelsmål, vilket också var hans första mål hemma i Kinnarps Arena.

– Otroligt häftigt, självklart. Framför allt att få sätta det i det matchläget. När vi ligger under med 2-3. Det var ren glädje att se pucken gå i nät.

– Det var bara att skrika ut sin glädje och ta in hela atmosfären. Att få göra mål i ett slutspel inför Sveriges bästa fans, det är något som jag har längtat efter. Det var riktigt kul.



OVAN MÅLSKYTT Max Wennlund har tidigare gjort ett SHL-mål, borta mot Örebro i december 2018. Foto: JOHAN BERNSTRÖM/Bildbyrån

Junioren, född 1999, tog HV tillbaka in i matchen och efter det målet kunde man återta momentumet och vann med 5-3. Faktum är att Wennlund hade ytterligare ett farligt läge att göra mål och han var även en av HV:s mest bidragande spelare.

– Jag är ruggigt nöjd, med speltiden jag får och chansen att få spela. Jag tycker att jag bidrar med mycket energi och var med och skapade några farliga lägen.

FICK SPELBESKED PÅ MORGONVÄRMNINGEN

20-åringen får hoppa in när det uppstår skador i truppen. I kvällens match saknades HV-kaptenen Martin Thörnberg samt rivjärnet Oscar Sundh vilket öppnade för Wennlund. Han fick beskedet tidigare under dagen, på lagets morgonvärmning.

– Jag har laddat upp inför matchen hela dagen. Det är inget problem för mig. Jag har vant mig vid att vara tillgänglig, oavsett om det är J20 eller A-laget.

– Det är bara ren njutning. Jag försöker bara att ta tillvaro på situationen och chansen när jag får den. Jag vet ju inte hur det kommer bli framåt här så det är bara att njuta så länge det varar.

Max Wennlund har ett utgående kontrakt med HV71. Han hoppas att hans bra prestationer ska stärka hans aktier inför kommande säsong. Då vill han dock slå sig in i truppen och bli en ordinarie spelare.

– Min målsättning är att stanna i HV. Det är det enda jag strävar efter och siktar på. Jag vill kämpa mig till ett A-lagskontrakt nästa säsong, säger Wennlund.