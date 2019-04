Viktor Svedberg Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Det dröjde ända in i november innan Viktor Svedberg spelade hockey den här säsongen. Fem månader senare har han gjort succé i KHL – och nu kommer Tre Kronor-debuten.

– När månaderna går börjar man fundera, säger han till hockeysverige.se om klubbjakten.

I höstas tränade han med Frölundas J20 i väntan på att det skulle dyka upp en klubb som han ville skriva på för. Kontraktet med Chicago löpte ut i juli och där blev han inte kvar. Han fick ett tryoutkontrakt med Calgary, som inte ledde till en permanent deal. Hoppet stod då till att han skulle få kontrakt i KHL, men även där gick det trögt.

Till slut öppnades en chans i Sverige, då Linköping hade backbrist på grund av skador. Först i början av november kom den öppningen han hade hoppats på. Då skrev Viktor Svedberg på ett korttidskontrakt med SHL-klubben.

– Från början var målet att skriva på i KHL om det inte skulle lösa sig i NHL. Det var min inställning. Men det dök inte upp något bra därifrån. Jag väntade och väntade och till sist sajnade jag i SHL, berättar den drygt två meter långe backen för hockeysverige.se.

– Jag är nöjd i efterhand med hur det blev. Det har varit ett jättepositivt år. Jag är nöjd med hur det blev i SHL. De var skitkul att få spela i Sverige igen, säger Svedberg.

”TANKARNA GICK”

Med lite distans till allt som hände säger backen att han aldrig var riktigt orolig för sin hockeyframtid, men att situationen i höstas var något påfrestande.

– Det blev ett lärorikt år. Att behöva vänta så länge som man fick göra, och sen gick det ändå så pass bra…Det kunde lika väl gått åt andra hållet och så hade man stått där utan klubb.

– Jag utgick hela tiden från att det skulle lösa sig, förstås. Men samtidigt, det spelar nog ingen roll vem du är, när månaderna går börjar man fundera. Då börjar man känna att det hade varit skönt att få komma till ett lag och få börja spela matcher igen.

Viktor Svedberg säger att hans fokus egentligen bara låg på att hålla sig i så bra form som möjligt.

– Jag hade bra kontakt med mina agenter hela tiden, och ingen av oss var egentligen jätteoroliga. Men det tog helt klart längre tid än vad vi trodde, så tankarna gick. Vad var det som hände? Vad skulle hända? Jag försökte bara köra på, det fanns liksom inte så mycket mer jag kunde göra. Agenterna fick jobba med den biten, så fick jag fokusera på att hålla mig i form.

KOMMER FRÅN SIN BÄSTA SÄSONG

En stark säsong i AHL förra säsongen gjorde att den tidigare Frölundabacken ändå vågade känna sig säker på att det skulle lösa sig på ett bra sätt till slut.

– Det kändes skönt. Jag visste att att jag hade gjort mitt bästa år i AHL och på något sätt kunde jag luta mig tillbaka med den vetskapen. Hade jag haft en sämre säsong hade jag kanske sänkt mina förväntningar inför den här säsongen. Nu kunde jag ändå tänka att jag hade gjort en bra säsong, så jag borde liksom inte vara problemet.

Tvivlade du aldrig på dig själv i den här processen, alltså?

– Egentligen inte, nej. Jag vet att det är mycket som ska klaffa vad gäller nya klubbar och det var nära ett par gånger hit och dit. Det blev kanon, jag fick chansen att spela i SHL och sen kom jag till KHL. Det var ju ett av målen jag hade inför säsongen.

Viktor Svedberg kom till ett starkt Barys Astana, som gick till den andra slutspelsrundan. Själv tog han en tung roll i laget och utsågs faktiskt till både veckans och månadens bästa back i KHL.

– Det var skitkul. Jag fick mycket förtroende av tränaren och fick spela mycket. Jag kom in i ett bra lag också, vill jag säga, så det var inte så att jag kom in och lyfte laget. De gick redan jättebra. Det är lättare att komma in i ett lag som fungerar än det motsatta. Nu hade vi redan ett bra försvars- och målvaktsspel och sen flöt det på jättebra för mig också.

– Dessutom var det fullsatt varje match, med över 10 000 personer på läktarna. Jag kastades in i hetluften direkt.

HOPPAS PÅ NY KHL-CHANS

Hur var det att få spela slutspel?

– Det var jätteroligt och något annat än det man varit med om i NHL eller AHL. Det var en annorlunda mentalitet, en annan domarnivå. Men det var kul att testa på det också, även om vi hade velat gå längre. Jag tycker vi hade ett bra lag, men vi fick lite otur med skador och sådär.

Vad menar du med en annan mentalitet och domarnivå?

– I AHL har vi nästan spelat utan domare (skratt). I Ryssland var domarnivån ganska lik i grundserien som i slutspelet. I Sverige och USA upplever jag att man släpper lite på nivån, men så var det inte här. Men det kan ju vara en fördel att nivån höjs också. Det är egentligen det jag gillar med slutspelen, att det blir lite tuffare.

Att den 206 centimeter långe bjässen fått mersmak på KHL-spel efter succén är tydligt. Han hoppas på att få en ny chans i den europeiska storligan.

– Det är svårt att säga vad jag vill helst. NHL är ju allas dröm, antar jag. Men jag tror nog att mitt fokus, om det inte kommer något väldigt starkt från NHL, är att skriva nytt i KHL. Det hade varit ett jättefint bevis på att jag gjort något bra. Just nu är det ungefär så jag tänker.

”HADE INTE TÄNKT PÅ LANDSLAGET”

Först ska Viktor Svedberg dock få kröna en redan succéartad resa med att få spela i Tre Kronor under veckan.

– Det är jättekul och en stor ära såklart. Men det har aldrig varit något fokus från min sida att spela där heller. Mitt fokus har legat på KHL och att få spela där. Men nu lyckades jag med det, och då känns det här också jättekul.

Hade du gett upp tanken på att få chansen i Tre Kronor?

– Jag har egentligen inte tänkt på det alls. Jag har varit i AHL och NHL i fem år och då är man inte aktuell. Nu när jag varit i Europa en säsong har jag som sagt haft så mycket fokus på att hitta rätt klubb och så vidare, så jag har inte haft en tanke på att spela i landslaget. Men nu efter säsongen blev det en väldigt bra tajming att få chansen och att få visa upp sig. Så när chansen väl kom kändes det jättekul.

Tre Kronor möter Slovakien och Ungern i två landskamper under veckan.