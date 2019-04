Oskarshamn fick in pucken i mål. Men domaren dömde bort målet – buren hade flyttats ut sitt läge av en Timråspelare. Då skanderade Oskarshamnsfansen "domarskandal". Många miljoner står på spel när det ska avgöras vem av Timrå och O

Det var i söndags som Oskarshamns Alex Hutchings crosscheckade en motståndare i ansiktet. Idag kom disciplinnämndens dom - kanadensaren stängs av i två matcher berättar Oskarshamns avgående sportchef Per Kenttä för Hockeypuls. Det var i

Vita Hästen kämpar just nu för att klara sig kvar i Hockeyallsvenskan. Idag drabbades de av en tuff smäll när lagets forward Mattias Kalin enligt uppgifter ska ha brutit foten under träning. Vita Hästen leder just nu kvalserien till allsve