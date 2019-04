Niklas Persson Foto: Bildbyrån

Han lade av som spelare för blott ett år sedan. Nu är det Niklas Persson som styr LHC-skutan som general manager. I en lång intervju med hockeysverige.se berättar han om framtidsvisionerna, varför han ville bli general manager – och utmaningarna han kommer ställas inför.

– Jag tänker inte stirra mig blind på att vi ska vinna ett guld direkt och köpa ihop något lag, säger han.

VM-guld, VM-silver, dubbla VM-brons, fyra år i KHL, två i NLA, drygt 600 matcher i SHL.

Det var vad Niklas Persson hann med under en imponerande karriär, där han under flera år var en toppspelare med europeiska mått. Efter säsongen 17/18 lade ”Pajen” av som spelare och klev senare in i Linköpings stab som assisterade general manager till Fredrik Emvall. Nu, bara ett år efter att spelarkarriären avslutats, är det Persson som är general manager på egen hand.

Den tidigare storspelaren berättar för hockeysverige.se att jobbet var något som lockade även under den aktiva karriären.

– Jag har haft i tankarna vad jag vill göra efter karriären och det här var då en av grejerna som fanns där. Jag har alltid haft ett intresse för att bygga lag och få ihop en bra grupp, och det har varit mer åt det här hållet än att vara tränare, även om det också har funnits där och det är inte omöjligt att det blir så någon gång i framtiden. Det här har varit ett mer intressant spår, säger Persson.

– När jag fick frågan förra året om att kliva in som assisterande till Fredrik och lägga ned karriären var det ett lite för bra erbjudande. Det är klart jag hade kunnat spela vidare men då hade det här nog försvunnit, så det var för att bra för att inte hoppa på. Om man ändå hade haft det här som någon sorts målsättning under spelarkarriären kunde jag inte säga nej när erbjudandet kom.

Är du förvånad över att du kommit dit du kommit idag, trots att du precis slutade spela?

– Ja, det är klart jag är förvånad. Det här var inget jag hade planerat för, säger Niklas Persson med ett skratt.

”VET VAD SOM SAKNAS”

40-åringen gjorde en match med Mjölby i division 2 den här säsongen och tog så sent som 7 mars över som general manager i Linköping. Den första månaden på jobbet har varit händelserik, och de senaste dagarna har han även presenterat sina första värvningar i form av Mikael Frycklund och Max Lindroth från HockeyAllsvenskan.

– Det är mycket som ska göras, helt klart. Nu har jag ju varit med ett år och gått bakom Emvall, så jag visste litegrann var jobbet gick ut på och jag har ju hört snacket som funnits kring laget. Samtidigt har det funnits delar som jag inte varit med och roddat i. Det finns en del i det administrativa som jag inte gjort tidigare exempelvis, så det finns många saker att lära sig.

– Jag har såklart mycket hjälp av att ha funnits med i nästan en hel säsong tidigare också även om det är svårt att säga något konkret som jag lärt mig. Det är mer allting runt omkring som är nytt. Det är många smågrejer man inte tänker på ska göras, som måste göras. Saker du aldrig ens funderade på som spelare.

Tror du att du kan dra fördel av att du också spelade i laget fram till väldigt nyligen?

– Det tror och hoppas jag! Jag tycker att jag känner både laget och föreningen bra. Jag vet vad som saknas och vad jag tycker har saknats. Jag tror mg veta vad vi behöver förändra för att få den här kicken i rätt riktning igen.

”JAG SKA VÄLJA EN NY VÄG FRAMÅT”

Vilka blir din stora utmaning, tror du? Allt jobb runtomkring, eller att sätta den faktiska spelartruppen?

– Det är nog både och, men på lite olika sätt. Det runtom lär man sig med tiden. Där handlar det mer om rutiner som ska sättas och grejer som ska ordnas. Det är saker som kommer under resans gång. Sen är jag medveten om att jag kommer glömma bort och missa grejer. Det kommer komma någon i augusti som frågar om en grej som jag inte ens tänkt på, haha. Men jag har ju bra hjälp från Emvall också. Han har inte gått upp i rök bara för att han slutat. Han är bara ett samtal eller ett sms bort.

Och den sportsliga biten?

– Den blir mer konkret. Den här säsongen har jag de kontrakt jag har och kan fylla de platser som finns kvar. För mig blir det en annan sorts utmaning. Jag vill ändra riktning och vill att det blir en nystart för klubben. Jag ska välja en ny väg framåt för LHC där det är mina tankar bakom. Det bli en process där jag, tillsammans med den blivande tränaren, tillsammans ska hitta en väg framåt som är bäst för klubben och som ska kunna generera något bra. Vi ska kunna sätta ihop den gruppen, det laget, utifrån en långsiktig plan.

”VAR VÄLDIGT MYCKET SOM GICK FEL”

General managern berättar att han redan nu har en grundplan för hur Linköping ska bli ett topplag igen. Vilket mål Niklas Persson har med klubben är nämligen givet.

– Jag har inte satt upp tre punkter på ett papper med saker vi ska göra. Men jag har en målsättning att vinna det där efterlängtade SM-guldet. Det är självklart. Det är ingenting som någon kommer behöva fundera kring över huvud taget. Jag jobbar nu efter vägen för hur vi ska nå dit. Jag har satt mina ramar för hur jag vill att det ska gå till och hur vi måste göra för att det ska kunna bli så. Jag tittar både på vad vi behöver göra den närmaste tiden och vad vi sen ska göra under resans gång. De stora ramarna och mina tankar finns redan.

En av de viktigaste punkterna blir förstås att utse en efterträdare på tränarposten. De tankarna utvecklar Niklas Persson i en intervju här. Att han vill ha en långsiktig lösning är givet, och ”Pajen” hymlar inte om att LHC behöver förändra mycket jämfört med förra säsongen.

– Någonstans känner jag att…det var väldigt mycket som gick fel. Jag vill inte skylla på skador, för man har den trupp man har och det handlar om att jobba efter den och de spelare som är friska och hela. Men faktum är att vi hade många skador på ledande spelare, inte minst på backsidan. Det var en av anledningarna till att det gick som det gick, men det var inte hela sanningen. Det fanns ändå mer att hämta av de spelarna som fanns i laget.

– Man måste ha en trygg grund att stå på om man ska bli ett bra lag över tid. Det måste finnas en trygg utgångspunkt i spelet, något att luta sig tillbaka på. Men min bild av det hela är att vi aldrig riktigt hittade den. Vi hittade inte en stabil grund att stå på.

NÖJD MED TRUPPENS KÄRNA

Tycker du att de spelare du har på kontrakt till nästa säsong är en tillräckligt stabil grund att stå på, på spelarfronten, eller hade du velat börja på en ännu högre platå?

– Nej, jag skulle inte vilja börja på en högre platå. Men det där beror på hur man ser det. Om jag vill kunna sätta min prägel på laget så har jag väl egentligen för många spelare på kontrakt. Det är många av dem som jag inte sajnat. Samtidigt, om vi tittar på de spelare som har längre kontrakt, som (Andrew) Gordon, (Nick) Sörensen, (Broc) Little och (Lukas) Bengtsson så är det spelare som jag skulle tro att de flesta personer som har samma roll som jag i andra SHL-klubbar också skulle vilja ha. Jimmy Andersson har också ett långt kontrakt och det har jag varit med och skrivit. Den kärnan som vi ändå har känner jag mig både trygg och nöjd med. Så det är både ja och nej. Jag vill sätta min prägel, men det kommer ju fler säsonger också. Och jag vet att jag har många bra spelare under kontrakt.

Linköping har just nu två målvakter, sju backar och tolv forwards under kontrakt. Med andra ord en stor del av nästa säsongs trupp redan satt. Av dem har elva spelare kontrakt även över säsongen därpå.

– Jag skulle säga att jag kommit relativt långt med lagbygget. Det är inte så många platser kvar att fylla utan det är rätt mycket kontrakt skrivna redan. Men det blir inte helt enkelt att fylla de sista platserna heller. Det är ju ingenting jag försökt dölja, att vi vill ha en center. Men det är ju många fler än jag som jagar centrar och det är en bristvara. Så det blir en av utmaningarna.

Är det en spetscenter du söker i första hand?

– Jag söker rätt killar, det är det viktigaste. Det är samma sak där, jag har en väldigt klar tanke i vad jag söker och det är inte nödvändigtvis spelaren som kan gå in och göra 60 poäng. Det ska vara rätt för oss. Rätt karaktär och rätt spelare.

”TÄNKER INTE STIRRA MIG BLIND PÅ ATT VI SKA VINNA GULD DIREKT”

I början av 00-talet var Linköping en klubb på stark uppgång. Peaken nåddes 2007 och 2008 då de var i SM-final två år i rad. Sedan var de en stabil toppklubb, med undantag för ett svag 2012, hela vägen till 2015. Därefter har tre raka kvartsfinaluttåg och ett missat slutspel följt. Att LHC inte längre är det givna topplaget, som de så länge var, är tydligt. Får man tro Niklas Persson kan det dröja något år till innan de är tillbaka där de själva anser sig höra hemma.

– Det beror lite vad man menar med topplag. Jag tror inte vi på pappret kommer kunna ha ett lag nästa år, som experterna säger är en favorit att hamna i toppen. Men målsättningen från min sida är att bygga ett lag som är bättre i februari i november, och att det ska kännas att vi är en klubb på rätt väg.

”Pajen” menar också att det är just på längre sikt de primärt kollar, snarare än att inleda en vildsint jakt på ett SM-guld.

– Jag tänker inte stirra mig blind på att vi ska vinna ett guld direkt och köpa ihop något lag. Jag menar att de långsiktiga målen är bättre att kolla efter. Jag ser hela det här som en längre, inte nödvändigtvis lång men längre, process. En längre resa. Vi vill kunna bygga en grupp, en kärna, en attityd, en förändring i omklädningsrummet, en förändring i hur vi jobbar. Det kommer ta tid. Det kommer krävas förändring, och den förändringen är jag villig att göra, avslutar den nye general managern.