Linus Nässén har ryktats till Växjö. I natt prisades backen efter en fin säsong i WHL.

Linus Nässén lämnade Luleå efter säsongen 16/17 och testade på spel i den kanadensiska juniorligan WHL. Nu är han överårig och får inte längre spela i ligan. Då ser det ut att kunna bli en flytt hem till Sverige, för spel i med 2018 års svenska mästare Växjö. Det säger åtminstone rykten.

Nässén har haft en mycket fin säsong med Medicine Hat Tigers i WHL med 46 poäng på 62 matcher som resultat. Det fina spelet har gjort att han fått ta emot pris som lagets bäste back under säsongen. Det meddelade klubben i natt.

Congratulations Linus Nassen & Dylan MacPherson on winning the Cliff Bast Memorial Best Defenceman Award Sponsored by the @MH_Mall

Landon accepted the award on Dylan's behalf

Full list of the Tigers Award winners:

— Medicine Hat Tigers (@tigershockey) April 4, 2019