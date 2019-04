Martin Karlsson var i tårar efter SHL-avancemanget och hyllade Tobias Forsberg. Foto: C More/ Bildbyrån

Leksand är klara för SHL och efter avancemanget väljer spelarna att hylla Tobias Forsberg som idag fyller 31 år.

– På hans födelsedag. Det kunde inte bli bättre. Fantastiskt, säger Jon Knuts i C More efter matchen.

Leksand vann med 3-2 mot Mora och blev klara för en återkomst i SHL. Samtidigt är det Tobias Forsbergs 31:a födelsedag och Leksandsspelarna hyllade Forsberg och säger att de spelade för honom på hans födelsedag.

Lagkaptenen Martin Karlsson hade tårar i ögonen när han möttes av C Mores intervjumikrofon.

– Det är helt sjukt. Stort grattis till Tobbe, hoppas att vi ses snart, säger han i C More.

”TÄNKER PÅ HONOM VARJE DAG – SKÖNT ATT KUNNA VINNA FÖR HONOM”

Efter matchen sjöng Leksandsklacken ramsor för Tobias Forsberg. Därefter anslöt spelarna och man sjöng ”Ja, må han leva” tillsammans.

– Jag önskar att Tobbe var här i dag. Det är svårt att beskriva… På hans födelsedag. Det kunde inte bli bättre. Fantastiskt, säger Jon Knuts efter matchen.

En av de största hjältarna blev Axel Brage som storspelade rakt igenom serien och spikade även igen i kvällens match.

– Man tänker på honom varje dag. Skönt att vi kan vinna för honom, säger han i C More.