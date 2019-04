Växjös två unga backar Linus Högberg och David Bernhardt åker över till USA för att träna med Philadelphia Flyers farmarlag. De ska däremot vara tillbaka i Sverige och Växjö för att spela i SHL även nästa säsong.

Backduon Linus Högberg och David Bernhardt lämnar Sveriges gränser för att åka över till USA. Väl där kommer de att träna med Philadelphia Flyers farmarlag, Lehigh Valley Phantoms.

Duon kommer dock inte att få spela matcher borta i AHL då ingen av dem har skrivit ett kontrakt med Philadelphia Flyers. De kommer att få träna med laget och vara med och se och lära.

Nästa säsong ska både Bernhardt och Högberg vara tillbaka i Sverige för att spela i Växjö i SHL.

Linus Högberg är 20 år gammal och har spelat i Växjö i flera säsonger. Förra året var han en del av JVM-truppen som tog silver. Den här säsongen stod han för tio poäng på 52 matcher.

David Bernhardt är ett år äldre än Högberg och anslöt till Växjö från Djurgården i mitten av årets säsong. Efter att bara ha gjort en poäng under årets säsong i Djurgården fick 21-åringen ett lyft i Växjö och gjorde sju poäng på sina 20 matcher i klubben. 2017 spelade han JVM för Sverige.

Was told earlier this week that Flyers Swedish prospect Linus Högberg is joining the Phantoms to skate/practice with the team, but is not slated to play. Ditto David Bernhardt. Neither are currently under ELC or an ATO. Both will play in SWE again next season.

