Frölunda vann den första kvartsfinalen mot Luleå. Efteråt var tränaren Thomas ”Bulan” Berglund missnöjd på ett av baklängesmålen då han menar att målvakten Joel Lassinantti blev störd.

— Deras spelare kör faktiskt in i Lassinanttis klubbhandske. Att de inte ringer på det är väldigt konstigt, det vill jag ha en förklaring på, sa han till C More.

Klockan hade hunnit ticka upp till 17 minuter spelade av den fjärde perioden när Rhett Rakhshani avgjorde för Frölunda. Det första målet i matchen gjordes i den andra perioden och det var Jacob Peterson som var målskytt. Men vad ingen såg då var att Chay Genoway i skottögonblicket stötte till Joel Lassinanttis klubbhandske.

UPPMÄRKSAMMADE SITUATIONER

Vi har på senare tid sett två liknande situationer. Fast då har det varit plockhandskar inblandade. I den första kvartsfinalen avgjorde HV71 mot Färjestad sedan MattiasTedenby kört på Adam Werners plock. Det målet godkändes efter videogranskning. Men i lördagens första semifinal mellan Färjestad och Djurgården fick värmlänningarna ett nästan identiskt mål bortdömt.

Frölundas första mål idag gick inte ens till videogranskning. Det är något som upprör Luleås tränare Thomas ”Bulan” Berglund.

— Det ska i alla fall granskas. Jag tycker han stör Joel precis när han ska rädda pucken. Det är solklart att han åker in i klubbhandsken. Att de sitter och sover i situationsrummet i Stockholm, de har en ena grej att granska. Det stör mig faktiskt, säger tränaren till C More och fortsätter:

— Att man inte ens kan vara vaken och granska ett sånt mål? Sen säger inte jag att det ska vara bortdömt eller inte, men alla såna mål ska granskas och man sitter och sover, det tycker jag är anmärkningsvärt.