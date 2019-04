Dick Axelsson avgjorde i slutminuterna. Foto: Bildbyrån

Djurgården är på väg mot SM-final. Idag vann de med 2-1 borta mot Färjestad efter att ha vänt under matchens fyra sista minuter. Dick Axelsson blev hjälte efter ett omdiskuterat mål.

– Jag har hållit mig från att kommentera domaren i två års tid – men idag kan jag inte hålla mig. Jag tycker inte det är okej, dundrade Färjestads tränare Johan Pennerborn.

Det fortsätter grina emot Färjestad i avgörande domslut. De föll efter ett kontroversiellt avgörande i en av kvartsfinalerna mot HV, de fick ett tveksamt bortdömt mål emot sig i den första semifinalen och fick ett offsidemål emot sig senast. Idag avgjordes matchen mot Djurgården med knappt två minuter kvar – efter ett nytt omdiskuterat domslut.

Dick Axelsson sköt avgörandet med bara 1:54 kvar, sedan Markus Svensson till synes blivit störd. Domarna ringde på målet men gjorde bedömningen att Djurgårdsspelaren knuffats in i målgården av en djurgårdare. Därmed godkändes målet, till Färjestadslägrets ilska.

– Strandberg gör som man ska i hockey, han tar pucken på mål. Jag står på bortre och bara gör något. Jag bara väntar och vet att pucken kommer komma, säger Dick Axelsson till C More.

Färjestads tränare Johan Pennerborn var ruskigt irriterad efter matchen.

– Vi har blivit brutalt hårt straffade i målsituationerna i slutspelet och det är samma sak idag. Det är en kampsituation, men den vita killen gör inget för att undvika målvakten. När han sparkar pucken får han med sig Markus Svenssons målklubba. Jag har hållit mig från att kommentera domaren i två års tid – men idag kan jag inte hålla mig. Jag tycker inte det är okej.

– Mackan får sin klubba borttagen med hans ben. Det är liksom…det är tufft. Vi har haft ett antal sådana här situationer i slutspelet och vi har inte fått med oss dem.

VÄNDE I SLUTMINUTERNA

Bara ett par minuter innan Axelssons hjältedåd hade Djurgården kvitterat till 1-1 genom Axel Jonsson Fjällby. Återigen stod laget alltså för en mäktig vändning i slutperioden. En vändning som gör att de nu leder matchserien med 2-1.

– Jag har haft Färjestadsfansen i ryggen, nu är de emot mig. Det förstår jag, det tillhör, säger Axelsson efter avgörandet mot hans tidigare klubb.

Nu är det Djurgården som har hemmaplansfördelen. Färjestad måste vinna en match på Hovet om deras finaldröm ska leva vidare. De får en första chans att ta tillbaka hemmafördelen på fredag då den fjärde semifinalen spelas.