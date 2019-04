Lucas Raymond & Alexander Holtz. Foto: Uffe Bodin

Göteborg vs. Stockholm.

Liseberg vs. Gröna Lund.

Frölunda vs. Djurgården.

Lucas Raymond vs. Alexander Holtz.

UPPSALA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nästa vecka startar U18-VM i Örnsköldsvik och Umeå. Två av spelarna som ska leda de svenska Småkronorna är Lucas Raymond och Alexander Holtz. Jättetalangerna har visat fin kemi tillsammans på juniorlandslagsnivå, men tillhör till vardags två konkurrerande klubbar i två konkurrerande städer.

Hockeysverige.se ställde det på sin spets när vi träffade den dynamiska duon under uppladdningslägret i Uppsala.