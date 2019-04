Jesper Sellgren blev matchvinnare för sitt Luleå. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Luleå var piskade att vinna den tredje semifinalsmatchen mot Frölunda. Då vände norrbottningarna ett underläge i den tredje perioden och kunde reducera matchserien till 1–2 i matcher.

– Får man en vinst kan man få tåget att rulla. Det är början på en vändning här, säger matchvinnaren Jesper Sellgren till C More efter matchen.

Luleå hade lägena. Frölunda gjorde målet.

Så såg matchbilden ut i den första perioden, då gästerna kunde gå till pausvila med en 1–0-ledning trots stort skottövertag (13–4) för hemmalaget. Detta efter att Max Friberg utnyttjat ett 2-mot-0-läge och prickat in ledningsmålet bakom Joel Lassinantti i Luleåmålet.

Luleådominansen fortsatte i den andre perioden, och efter halva mittperioden åkte Oscar Engsund till sig ett friläge och hakades senare upp av Frölundas Jonathan Sigalet. Straff tilldömdes, men Emil Larsson kunde inte överlista den storspelande Johan Mattsson i Frölundamålet.

”BÖRJAN PÅ EN VÄNDNING”

I den tredje perioden kunde till slut hemmalaget få hål på Mattsson. Jack Connolly kvitterade matchen drygt fem minuter in i slutperioden och med drygt två minuter kvar av ordinarie matchtid klev Jesper Sellgren fram och blev stor matchvinnare för hemmalaget. Den unge backen fick stå och sikta och kunde pricka in 2–1-pucken via Mattssons högra stolpe.

– Vi dominerar egentligen hela matchen tycker jag. Vi sätter press på dem hela tiden och till slut får vi hål på honom (Mattsson), säger matchvinnare Sellgren till C More efter matchen.

Karl Fabricius kunde sedan punktera matchen genom sitt 3–1-mål i tom kasse.

– Det är riktigt skönt att vi får med oss den här matchen och kan reducera till 1–2. Nu ska vi bara gå för det, säger Jesper Sellgren.

– Får man en vinst kan man få tåget att rulla. Det är början på en vändning här.